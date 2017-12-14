Путин пообещал не навязывать укрупнение регионов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что никаких государственных планов по укрупнению или слиянию регионов РФ нет.
"Я считаю, что это очень вредно и очень опасно для единства РФ, потому что любой народ, маленький, большой, он должен выбрать сам такую форму своего сосуществования с другими народами России, которую он считает наиболее для него приемлемым и оптимальным. Поэтому никаких государственных планов по укрупнению, по сливанию и так далее нет и быть не может. Во всяком случае, пока я президент, этого не будет", — добавил глава государства.
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