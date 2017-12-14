СУЭК заняла призовые места в рэнкинге корпоративной благотворительности

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала обладателем специального приза "За эффективность управления благотворительными программами", а также заняла призовое место в номинации "Информационная открытость благотворительной деятельности" по результатам рэнкинга "Лидеры корпоративной благотворительности" — совместного проекта Форума Доноров, международной аудиторско-консалтинговой сети фирм PwC и газеты "Ведомости", сообщает пресс-служба СУЭК.

"Проект "Лидеры корпоративной благотворительности" направлен на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности. Целью проекта является выявление лучших образцов благотворительных программ и распространение информации о корпоративной благотворительности в бизнес-среде и в обществе в целом. Исследование является одним из крупнейших событий в сфере корпоративной благотворительности в России.

Проект включает в себя проведение исследования корпоративной благотворительности по специально разработанной методологии, результатом которого является ренкинг компаний, и конкурс благотворительных программ компаний. Методология проекта позволяет компаниям представить не только объемы финансирования благотворительных программ, но и продемонстрировать содержательную сторону проектов, их миссию, аудиторию, методику, ожидания и результаты. Проект поддерживают Министерство экономического развития, Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация менеджеров", — говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что в 2016 году СУЭК вложила в социальные и благотворительные проекты порядка одного миллиарда рублей. Компания ежегодно реализует порядка 150 проектов в регионах присутствия, направленные на комплексное повышение качества жизни сотрудников предприятий, членов их семей и жителей регионов.