В Минтранс рассказали о работе по возобновлению авиаперелетов в Египет

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Минтранс РФ рассчитывает, что министр гражданской авиации Египта приедет в Москву в пятницу и стороны подпишут документы для возобновления авиасообщения, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Рассчитываем, что приедет в пятницу", — ответил он на вопрос, ожидается ли визит министра гражданской авиации Египта.

"Рассчитываем, что будет подписан", — сказал он, отвечая на вопрос, будет ли подписан протокол по авиабезопасности с египетской стороной.

В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Соколов отметил, что пока речь идет об открытии прямых рейсов между столицами и что российская сторона готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению между Москвой и Каиром уже на этой неделе, в Москве ждут представителей соответствующих госструктур.

Сообщалось, что первый рейс между Москвой и Каиром может состояться уже в начале февраля.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.