Скромный подарок к Новому году. Аналитики предсказали, как ЦБ снизит ставку

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Банк России на заседании совета директоров в пятницу поставит предсказуемость монетарной политики выше, чем возможный позитивный эффект для экономики от существенного снижения ключевой ставки, и поэтому ограничится скромным шагом в понижении ставки — на 25 базисных пунктов, считает большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости.

В эту пятницу, 15 декабря, пройдет последнее в текущем году заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики. Ключевая ставка ЦБ в настоящее время составляет 8,25% годовых. Банк России в текущем году снижал ее уже пять раз, в октябре ее "порезали" на 25 базисных пунктов. Тогда ЦБ подчеркнул, что видит возможность снижения ставки на ближайших заседаниях. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ключевая ставка, по оценкам регулятора, может опуститься до 6,5-7% в 2019 году.

В начале декабря замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин заявил, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки при условии, что не возникнут серьезные внешние шоки, которые будут угрожать уходу инфляции от цели в 4%.

"Мы ожидаем, что ЦБ понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 8%, и сохранит умеренно жесткие формулировки. Банк России ждет "устойчивого и стабильного" снижения инфляционных ожиданий. Регулятор не считает нынешнее отклонение от таргетируемого уровня инфляции ни существенным, ни устойчивым", — отмечают аналитики "Сбербанка КИБ".

По мнению начальника отдела валидации "Эксперт РА" Станислава Волкова, в показатели денежного рынка фактически уже заложено, что в пятницу будет принято решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов.

"Вряд ли стоит ждать от Банка России неожиданных решений, особенно с учетом неопределенности, какими могут быть обсуждаемые дополнительные санкции со стороны США и то, как они отразятся на российском финансовом секторе. Предсказуемость монетарной политики в такой ситуации Банк России ставит выше, чем возможный позитивный эффект для финансового и реального сектора от более агрессивного снижения ключевой ставки", — считает Волков. По его мнению, к более активному снижению ставки регулятор может приступить весной 2018 года.

Согласен с ними и экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков. "Мы ожидаем 25 базисных пунктов вниз. На наш взгляд, есть возможность снизить ставку. Текущая инфляционная динамика стабильная, тем не менее, мы не увидели особых сюрпризов по инфляции", — указал он.

Умеренно жесткий настрой

Начиная с июля 2017 года наблюдаемые темпы инфляции находятся ниже целевого ориентира Банка России — менее 4% в годовом выражении. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 2,5% с 2,7% в октябре. Минэкономразвития отмечает, что данная динамика оказалась несколько ниже их ожиданий в 2,6-2,7%. В ЦБ прогнозируют инфляцию на уровне 2,5-2,7% к концу текущего года с постепенным возвращением в течение года к 4%.

В АКРА ожидают снижения ставки на 0,25-0,5 процентного пункта, причем более вероятным считают снижение на 0,25 пункта. По оценкам рейтингового агентства, годовой темп прироста цен в декабре составит 2,5%-2,6%.

"Несмотря на то, что эти цифры значимо ниже цели, часть замедления роста цен объясняется временными факторами, в том числе и благоприятной конъюнктурой нефтяного рынка. Понимая это, Банк России вряд ли будет существенно менять свои умеренно жесткие подходы к процентной политике, направленные, в том числе, на управление инфляционными ожиданиями. Возможно, мы увидим охлаждающее излишний оптимизм заявление по итогам заседания", — указывает аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

"Фактором, потенциально ускоряющим снижение ключевой ставки, может стать лучшее, чем план, исполнение федерального бюджета. Если его дефицит действительно составит менее 2% ВВП против ожидавшихся 2,5%, то эмиссионное финансирование через нефтяные фонды будет меньше, а значит, меньше будет и необходимость в изъятии избыточной ликвидности из банковского сектора. Значит, ставки в теории можно понижать быстрее", — отметил аналитик АКРА.

Авторы аналитического отчета "Сбербанка КИБ" указывают, что существенное замедление инфляции до 2,5% в ноябре, на первый взгляд, должно было бы вызвать озабоченность ЦБ, но регулятор не проявляет признаков беспокойства. Наоборот, ЦБ демонстрирует уверенность при обсуждении нынешней денежной политики.

В конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что отклонение инфляции вниз от цели связано с укреплением рубля на фоне роста цен на нефть и рекордного урожая зерновых. При этом она еще раз подтвердила, что наблюдаемый в последнее время уровень инфляции не требует корректировки денежно-кредитной политики, так как низкие темпы инфляции во многом обусловлены "положительными факторами, которые могут исчерпать свое действие", а в целом инфляция находится "вблизи таргета".

Аргументы за 50

Вместе с тем, главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик ожидает более существенного смягчения — на 0,5 процентного пункта. "Я ожидаю, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Существует два ключевых сценария – снижение на 25 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов. В любом случае – снижение", — отметил Лисоволок.

"Во-первых, с точки зрения экономического роста ситуация в последние несколько месяцев ухудшилась и в целом динамика экономического роста несколько замедлилась по сравнению со вторым кварталом. Во-вторых, со стороны инфляции мы видим рекордно низкие уровни – они не только ниже целевого ориентира ЦБ в 4%, но на данный момент ниже 3%. Эти уровни говорят в пользу того, что инфляционные ожидания корректируются, и это дает больше возможностей для ЦБ по снижению ставки", — привел аналитик аргументы в пользу снижения на 50 пунктов.

Однако Лисоволик указал и на существование внешних рисков — ситуация будет зависеть от того, как будет действовать ФРС США, как финансовые рынки будут реагировать на действия американского регулятора. "Пока что на фоне того, что внешние риски относительно умеренные, можно говорить о более значительном снижение в 50 базисных пунктов", — считает он.

Аргументы за более поступательное движение вниз тоже есть, но если брать все ключевые параметры – экономический рост, инфляция, внешний фон, то все в совокупности указывает на более значительное снижение ставки, уверен эксперт из ЕАБР.

Подробнее о введении ключевой ставки ЦБ и ее изменениях читайте в справке РИА Новости >>