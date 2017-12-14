РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Скромный подарок к Новому году. Аналитики предсказали, как ЦБ снизит ставку

10:3114.12.2017
(обновлено: 10:32 14.12.2017)
110133
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка на здании Центрального банка России на Неглинной улице в МосквеТабличка на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Банк России на заседании совета директоров в пятницу поставит предсказуемость монетарной политики выше, чем возможный позитивный эффект для экономики от существенного снижения ключевой ставки, и поэтому ограничится скромным шагом в понижении ставки — на 25 базисных пунктов, считает большинство аналитиков, опрошенных РИА Новости.

Экономический импульс. Архивное фото
© Fotolia / psdesign1
Эксперты рассказали, какие потрясения ждут мировую экономику в 2018 году
В эту пятницу, 15 декабря, пройдет последнее в текущем году заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики. Ключевая ставка ЦБ в настоящее время составляет 8,25% годовых. Банк России в текущем году снижал ее уже пять раз, в октябре ее "порезали" на 25 базисных пунктов. Тогда ЦБ подчеркнул, что видит возможность снижения ставки на ближайших заседаниях. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ключевая ставка, по оценкам регулятора, может опуститься до 6,5-7% в 2019 году.

В начале декабря замдиректора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин заявил, что регулятор видит пространство для снижения ключевой ставки при условии, что не возникнут серьезные внешние шоки, которые будут угрожать уходу инфляции от цели в 4%.

"Мы ожидаем, что ЦБ понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 8%, и сохранит умеренно жесткие формулировки. Банк России ждет "устойчивого и стабильного" снижения инфляционных ожиданий. Регулятор не считает нынешнее отклонение от таргетируемого уровня инфляции ни существенным, ни устойчивым", — отмечают аналитики "Сбербанка КИБ".

По мнению начальника отдела валидации "Эксперт РА" Станислава Волкова, в показатели денежного рынка фактически уже заложено, что в пятницу будет принято решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов.

Банк. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Moody's прогнозирует стабильность российских банков в 2018 году
"Вряд ли стоит ждать от Банка России неожиданных решений, особенно с учетом неопределенности, какими могут быть обсуждаемые дополнительные санкции со стороны США и то, как они отразятся на российском финансовом секторе. Предсказуемость монетарной политики в такой ситуации Банк России ставит выше, чем возможный позитивный эффект для финансового и реального сектора от более агрессивного снижения ключевой ставки", — считает Волков. По его мнению, к более активному снижению ставки регулятор может приступить весной 2018 года.

Согласен с ними и экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков. "Мы ожидаем 25 базисных пунктов вниз. На наш взгляд, есть возможность снизить ставку. Текущая инфляционная динамика стабильная, тем не менее, мы не увидели особых сюрпризов по инфляции", — указал он.

Умеренно жесткий настрой

Начиная с июля 2017 года наблюдаемые темпы инфляции находятся ниже целевого ориентира Банка России — менее 4% в годовом выражении. По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 2,5% с 2,7% в октябре. Минэкономразвития отмечает, что данная динамика оказалась несколько ниже их ожиданий в 2,6-2,7%. В ЦБ прогнозируют инфляцию на уровне 2,5-2,7% к концу текущего года с постепенным возвращением в течение года к 4%.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Температура ниже, ставки выше: банки запустили зимние вклады
В АКРА ожидают снижения ставки на 0,25-0,5 процентного пункта, причем более вероятным считают снижение на 0,25 пункта. По оценкам рейтингового агентства, годовой темп прироста цен в декабре составит 2,5%-2,6%.

"Несмотря на то, что эти цифры значимо ниже цели, часть замедления роста цен объясняется временными факторами, в том числе и благоприятной конъюнктурой нефтяного рынка. Понимая это, Банк России вряд ли будет существенно менять свои умеренно жесткие подходы к процентной политике, направленные, в том числе, на управление инфляционными ожиданиями. Возможно, мы увидим охлаждающее излишний оптимизм заявление по итогам заседания", — указывает аналитик группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

"Фактором, потенциально ускоряющим снижение ключевой ставки, может стать лучшее, чем план, исполнение федерального бюджета. Если его дефицит действительно составит менее 2% ВВП против ожидавшихся 2,5%, то эмиссионное финансирование через нефтяные фонды будет меньше, а значит, меньше будет и необходимость в изъятии избыточной ликвидности из банковского сектора. Значит, ставки в теории можно понижать быстрее", — отметил аналитик АКРА.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В ЦБ рассказали, к чему приведет ключевая ставка, равная инфляции
Авторы аналитического отчета "Сбербанка КИБ" указывают, что существенное замедление инфляции до 2,5% в ноябре, на первый взгляд, должно было бы вызвать озабоченность ЦБ, но регулятор не проявляет признаков беспокойства. Наоборот, ЦБ демонстрирует уверенность при обсуждении нынешней денежной политики.

В конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что отклонение инфляции вниз от цели связано с укреплением рубля на фоне роста цен на нефть и рекордного урожая зерновых. При этом она еще раз подтвердила, что наблюдаемый в последнее время уровень инфляции не требует корректировки денежно-кредитной политики, так как низкие темпы инфляции во многом обусловлены "положительными факторами, которые могут исчерпать свое действие", а в целом инфляция находится "вблизи таргета".

Аргументы за 50

Вместе с тем, главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) Ярослав Лисоволик ожидает более существенного смягчения — на 0,5 процентного пункта. "Я ожидаю, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Существует два ключевых сценария – снижение на 25 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов. В любом случае – снижение", — отметил Лисоволок.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина перед началом пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Ключевая ставка может опуститься до 6,5-7% в 2019 году, сообщила Набиуллина
"Во-первых, с точки зрения экономического роста ситуация в последние несколько месяцев ухудшилась и в целом динамика экономического роста несколько замедлилась по сравнению со вторым кварталом. Во-вторых, со стороны инфляции мы видим рекордно низкие уровни – они не только ниже целевого ориентира ЦБ в 4%, но на данный момент ниже 3%. Эти уровни говорят в пользу того, что инфляционные ожидания корректируются, и это дает больше возможностей для ЦБ по снижению ставки", — привел аналитик аргументы в пользу снижения на 50 пунктов.

Однако Лисоволик указал и на существование внешних рисков — ситуация будет зависеть от того, как будет действовать ФРС США, как финансовые рынки будут реагировать на действия американского регулятора. "Пока что на фоне того, что внешние риски относительно умеренные, можно говорить о более значительном снижение в 50 базисных пунктов", — считает он.

Аргументы за более поступательное движение вниз тоже есть, но если брать все ключевые параметры – экономический рост, инфляция, внешний фон, то все в совокупности указывает на более значительное снижение ставки, уверен эксперт из ЕАБР.

Подробнее о введении ключевой ставки ЦБ и ее изменениях читайте в справке РИА Новости >>

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Azgard .
Да толку от такого снижения? Почему не такая ставка , как в других странах? Посмотрите , для сравнения...
Отсюда и то, что бизнес весь буржуйский(
11:16
14.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена