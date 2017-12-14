Капитализация рынка криптовалют превысила $500 млрд

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Капитализация рынка всех существующих на сегодняшний день криптовалют превысила 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap.

В августе рыночная капитализация криптовалют превышала 150 миллиардов долларов.

По состоянию на 09.24 мск общая капитализация составляла 510,7 миллиарда долларов. При этом первое место традиционно занимает биткоин (BTC) — в 275,6 миллиарда долларов, что составляет более 50% капитализации всех криптовалют. Капитализация Ethereum оценивается в 71,1 миллиарда долларов, Bitcoin Cash — 32,4 миллиарда долларов, Ripple — 22,5 миллиарда долларов, Litecoin — 16,6 миллиарда долларов.

Новый рекорд по капитализации рынка был достигнут после значительного роста ряда криптовалют на фоне новостей из США и Азии. В среду биржевой журнал Asian Nikkei Review сообщил, что банки Японии и Южной Кореи планируют начать тестирование платежной системы Ripple, стремясь добиться увеличения скорости транзакций и сокращения расходов на 30%. Еще одним фактором роста является запуск фьючерсов на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE) ранее на этой неделе.

Согласным данным CoinMarketCap, Ripple дорожает на 44,55%, до 58,1 цента, Ethereum — на 16,3%, до 738,6 доллара, Bitcoin Cash — на 23,83%, до 1,9 тысячи долларов. При этом биткоин дешевел на 2,87%, до 16,5 тысячи долларов.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более 20 бирж.