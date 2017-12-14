Капитализация рынка криптовалют превысила $500 млрд

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Капитализация рынка всех существующих на сегодняшний день криптовалют превысила 500 миллиардов долларов, свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap.
По состоянию на 09.24 мск общая капитализация составляла 510,7 миллиарда долларов. При этом первое место традиционно занимает биткоин (BTC) — в 275,6 миллиарда долларов, что составляет более 50% капитализации всех криптовалют. Капитализация Ethereum оценивается в 71,1 миллиарда долларов, Bitcoin Cash — 32,4 миллиарда долларов, Ripple — 22,5 миллиарда долларов, Litecoin — 16,6 миллиарда долларов.
Новый рекорд по капитализации рынка был достигнут после значительного роста ряда криптовалют на фоне новостей из США и Азии. В среду биржевой журнал Asian Nikkei Review сообщил, что банки Японии и Южной Кореи планируют начать тестирование платежной системы Ripple, стремясь добиться увеличения скорости транзакций и сокращения расходов на 30%. Еще одним фактором роста является запуск фьючерсов на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE) ранее на этой неделе.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более 20 бирж.