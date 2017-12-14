Промсвязьбанк опроверг сообщения СМИ о предписании ЦБ доначислить резервы

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Промсвязьбанк не получал предписания ЦБ РФ о доначислении 100 миллиардов рублей резервов, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Ранее в четверг газета " Ведомости " со ссылкой на источники сообщила, что Банк России потребовал от Промсвязьбанка доначислить примерно 100 миллиардов рублей резервов.

В банке сообщили, что речь идёт о результатах проверки ЦБ, которая завершилась в мае, но акт проверки ещё не согласован. "Мы находимся с ЦБ в диалоге, и на основании тональности этого диалога мы не видим таких высоких рисков", — подчеркнули в банке.

В свою очередь, председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев сообщил, что интересы клиентов не пострадают от решения ЦБ.

"У нас идет сейчас диалог с ЦБ, и я надеюсь, что он приведет к конструктивному и здравому решению. Интересы клиентов и банковского сообщества не пострадают", — приводит пресс-служба комментарий Ананьева.