Министерская конференция ВТО: без прорывов, но с движением вперед

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек — РИА Новости. Одиннадцатая министерская конференция ВТО не стала прорывом — по ее итогам даже не было подписано традиционной декларации. После четырёх дней работы участники не смогли прийти к консенсусу ни по одному из заявленных вопросов повестки, кроме начала переговоров по сокращению рыболовных субсидий.

При этом ряд министров подписали четыре отдельные договоренности — о продолжении дальнейшей работы по электронной коммерции, содействию инвестициям, внутреннему регулированию услуг и поддержке малого и среднего бизнеса. Российская делегация была одним из инициаторов вынесения этих вопросов на конференцию и приложила много сил для того, чтобы соглашения были подписаны.

"Один пакет документов — это те, что приняты консенсусом, то есть всеми 164 странами ВТО. Второй блок документов — это договоренности, которые приняты только частью участников. Это не раскол в ВТО, это адекватная реакция на происходящее и означает, что ВТО крепка, и одна или пять стран не могут тормозить ее развитие, потому что остальные страны могут начать переговоры самостоятельно", — заявил журналистам в кулуарах конференции директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков.

"Итоги конференции больших результатов не принесли, но для России то, что мы повышаем свою роль и статус в ВТО — это главный результат", — уверен глава министерства и российской делегации в Буэнос-Айресе Максим Орешкин.

Отсутствие прорыва на конференции он объяснил тем, что динамика глобальной экономики и торговли сейчас позитивна, поэтому многие страны не хотят не уступать позиции, так как нет необходимости сообща преодолевать проблемы.

Гибкость, мудрость и протекционизм

Открывая конференцию в воскресенье, 10 декабря, генеральный директор ВТО Роберто Азеведо призвал страны-участницы, в первую очередь США, проявлять гибкость в переговорах. Закрывая конференцию в четверг, он поблагодарил всех за проявленную мудрость, отметив, что итоги были бы эффективнее.

"Можно отметить по итогам конференции, что ВТО научилась приспосабливаться к сложным ситуациям. И та ситуация, которая была накануне конференции, когда все страны смотрели в абсолютно разные стороны и была серьезная вероятность, что не будет вообще никаких договоренностей, все-таки была преодолена. Потому что договоренности есть, и они определяют канву дальнейшей работы ВТО по вопросам, которые для России принципиально важны", — разделил эту позицию Медведков.

Реформа самой ВТО озвучивались в выступлениях многих участников на пленарном заседании, но решений принято не было.

"США в ходе конференции, на мой взгляд, стали сдвигаться в правильном направлении, очень медленно и тяжело. Если в начале они просто говорили "нет" и ничего не предлагали взамен, то сейчас они либо что-то предлагают взамен, либо объясняют, почему нет. Не всегда опять же, это медленно происходит, но движение есть", — рассказал Медведков.

В преддверии конференции звучали мнения, что растущий протекционизм США станет одной из тем для обсуждения в Буэнос-Айресе, но этот вопрос отдельно не поднимался. Напротив, в ходе конференции США, ЕС и Япония подписали трехстороннее заявление по совместным усилиям по борьбе с протекционизмом. С кем будут бороться эти крупнейшие рынки — пока говорить рано. По мнению Орешкина, их цель не Россия, в первую очередь они направлены на Индию и Китай.

Главное разочарование

Уже много лет сельское хозяйство является камнем преткновения ВТО. В Аргентине министры также безрезультатно пытались договориться о продолжении сокращения объемов поддержки АПК.

"Сельское хозяйство, пожалуй, можно назвать самым серьезным провалом конференции. В ходе переговоров члены ВТО последовательно снижали уровень своих амбиций и ожиданий в отношении возможных результатов", — рассказал Орешкин.

По его словам, сначала стало понятно, что невозможно будет достичь конкретных договоренностей ни по одному из вопросов – от сокращения поддержки сельского хозяйства до отмены дискриминационных защитных мер.

После этого все сфокусировались на том, чтобы установить ориентиры для переговоров на следующие два года.

"Однако даже эту задачу не удалось выполнить из-за фундаментальных разногласий вокруг вопроса об объеме льгот, на которых настаивают развивающиеся страны. Таким образом по сельскому хозяйству конференция не смогла принять никаких решений", — констатировал российский министр.

Электронная коммерция

Около 70 участников, среди которых Россия, США и страны Евросоюза, подписали отдельный документ, в соответствии с которым в первом квартале 2018 года начнут большие переговоры по выработке соглашения о регулировании электронной торговли.

Старт переговоров по электронной торговле — важный шаг, так как во многих странах еще нет регулирования этой сферы, в том числе ее безопасности. "Это абсолютно историческое событие, потому что это принципиально новое направление в переговорной деятельности ВТО", — сказал Медведков.

Вместе с тем Китай, один из лидеров онлайн-торговли, не подписал это заявление. "Китай исходил из того, что это должны быть многосторонние правила для всей ВТО. Невхождение Китая в эти переговоры не обесценивает их, это просто означает, что правила будут выработаны другой частью мира, но это будет стандарт, которому будут следовать все", — пояснил российский чиновник. В дальнейшем эти переговоры будут открыты для всех стран ВТО.

"Большое число стран, присоединившихся к инициативе — это результат наших усилий, которые мы будем продолжать и после министерской конференции. Участие в переговорах позволит России закрепить на многостороннем уровне комфортные для себя принципы и правила регулирования электронной коммерции", — считает Орешкин.

Фокусировать усилия страны обещают на разработке правил по безопасности онлайн-потребителей, развитию национальных интернет-площадок, вовлечению малого и среднего предпринимательства в онлайн-торговлю и защите интеллектуальной собственности в интернете.

Содействие инвестициям

Второе соглашение, которое подписали также около 70 стран ВТО, касается выработки единых правил поощрения инвестиций. "Договорились о начале консультаций по выработке соглашения о содействии инвестициям", — сказал директор департамента Минэкономразвития России.

Однако по этой теме не будет вопросов, которые всех волновали: доступа на рынок, судебных процедур, национализации и экспроприации — эти элементы заранее исключены из будущих переговоров.

"Эти консультации также начнутся в начале 2018 года с тем, чтобы к следующей министерской конференции через два года что-то сделать. Эту договоренность подписали, в частности, Россия, Китай, ЕС, но не подписали США, Индия и ЮАР", — сказал Медведков.

"Россия была фактически первой страной, инициировавшей в 2016 году дискуссию по упрощению инвестиций в ВТО. Перспектива многосторонних договоренностей в этой сфере привлекала нас не только возможностью сформировать благоприятные для наших инвесторов условия работы за рубежом, но и повысить собственные позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности. К сожалению, пока не удалось добиться консенсуса по этому вопросу в ВТО", — пояснил Орешкин.

По теме регулирования на внутреннем рынке услуг также существенных результатов достигнуто не было, страны, подписавшие заявление, лишь договорились продолжить обсуждение этого вопроса.

Помощь малому бизнесу



Декларацию о создании рабочей группы по малому и среднему бизнесу при ВТО подписали 60 участников, в том числе ЕС, Китай и Япония. Стороны подчеркнули важную роль малого и среднего бизнеса в национальных экономиках, хотя она незначительна в международной торговле.

"Необходимо вовлечь субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства в систему многосторонней торговли и обратить особое внимание на проблемы МСБ в рамках ВТО", — указывается в декларации.

По мнению Орешкина, укрепление внешнеторгового потенциала малого и среднего предпринимательства будет способствовать диверсификации российской экономики и наращиванию несырьевого экспорта, а также выявлять барьеры, препятствующие их встраиванию в международную торговлю.

"Документ был принят при активном содействии России… Роль России как участника разного рода переговоров за последние годы повышается, и сейчас мы группах по ключевым направлениям будем играть важную роль и с самого начала формировать условия существования мировой торговой системы. И очень важно для России принимать участие в этих обсуждениях на самых ранних стадиях, чтобы управлять повесткой, а не быть страной, которая потом будет принимать эту повестку", — заключил министр.