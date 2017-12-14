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Экономика

Трамп заявил, что США стоят на пороге "нового экономического чуда"

00:1714.12.2017
(обновлено: 00:53 14.12.2017)
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© AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге "нового экономического чуда".

Главное здание ФРС США. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ФРС повысила прогноз по росту ВВП США

Глава Белого дома, выступая по вопросу налоговой реформы, заверил, что если конгресс США до Рождества (25 декабря) отправит ему на рассмотрение законопроект по налоговой реформе, то американцы "увидят пониженные налоги и большие доходы уже начиная с февраля".

"Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда", — сказал он.

По словам Трампа, рост американской экономики составляет 3%, и "если не было бы ураганов, то можно было бы достичь 4%". "Еще два года назад, когда я начал кампанию, это было немыслимой цифрой. И это будет увеличиваться. Мы создали 2,2 миллиона рабочих мест со времени выборов. Безработица находится на самом низком уровне за 17 лет", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Трамп согласится с решением конгресса о налоге на прибыль корпораций в 21%
Как заявил американский лидер, противники этого законопроекта утверждают, что он для богатых, "но они даже не видели итоговый законопроект". "И я не видел итоговый законопроект", — сказал при этом Трамп, но добавил, что он предназначен "для людей со средним заработком, для компаний, которые будут создавать рабочие места".

В настоящее время в палате представителей конгресса проходит финальное обсуждение налоговой реформы, предложенной республиканцами. Ранее в Белом доме заявляли, что глава государства заинтересован в снижении налога до 20%.

Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Республиканцы в сенате верят в успех проекта налоговой реформы в конгрессе
В среду СМИ сообщили, что республиканцы в обеих палатах конгресса США окончательно согласовали проект налоговой реформы и надеются принять закон и отправить его президенту на подпись на следующей неделе.

Документ предусматривает резкое снижение налогообложения для бизнеса и снижение ставок для большинства физических лиц. Однако при этом для некоторых американцев, в основном для среднего класса, налоги могут повыситься за счет устранения "лазеек" в законодательстве и снижения общей суммы налоговых вычетов.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трамп поблагодарил конгрессменов за принятие проекта налоговой реформы
В начале декабря сенат США одобрил проект налоговой реформы. Основное ее положение — снижение налога на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Республиканцы считают, что это позволит повысить конкурентоспособность экономики США и вернуть из-за рубежа прибыли американских корпораций на триллионы долларов.

Проведение налоговой реформы в интересах среднего класса Америки и повышения числа рабочих мест было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа.

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Экономика
Комментарии
10 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
neutrumis
А вам не кажется, что после того как Трамп Пам Памп обменялся с Попрошенко рукопожатиями, он стал постепенно смахивать на Порошенко своими высказываниями?
00:26
14.12.2017
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maks.chuprin.87
Скорее "экономического выкидыша"...
00:44
14.12.2017
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