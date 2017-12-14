ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге "нового экономического чуда".
Глава Белого дома, выступая по вопросу налоговой реформы, заверил, что если конгресс США до Рождества (25 декабря) отправит ему на рассмотрение законопроект по налоговой реформе, то американцы "увидят пониженные налоги и большие доходы уже начиная с февраля".
"Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда", — сказал он.
По словам Трампа, рост американской экономики составляет 3%, и "если не было бы ураганов, то можно было бы достичь 4%". "Еще два года назад, когда я начал кампанию, это было немыслимой цифрой. И это будет увеличиваться. Мы создали 2,2 миллиона рабочих мест со времени выборов. Безработица находится на самом низком уровне за 17 лет", — добавил он.
В настоящее время в палате представителей конгресса проходит финальное обсуждение налоговой реформы, предложенной республиканцами. Ранее в Белом доме заявляли, что глава государства заинтересован в снижении налога до 20%.
Документ предусматривает резкое снижение налогообложения для бизнеса и снижение ставок для большинства физических лиц. Однако при этом для некоторых американцев, в основном для среднего класса, налоги могут повыситься за счет устранения "лазеек" в законодательстве и снижения общей суммы налоговых вычетов.
Проведение налоговой реформы в интересах среднего класса Америки и повышения числа рабочих мест было одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа.