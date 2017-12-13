ЦБ ожидает роста активности мошенников, использующих социальную инженерию

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Банк России ожидает, что в 2018 году произойдет всплеск активности мошенников, использующих социальную инженерию (игру на человеческих слабостях) для хищения средств и незаконного получения личных данных россиян, сообщил заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

"Следующий год будет очередным годом всплеска активности "социальных инженеров", которые для доступа к своим жертвам будут использовать телекоммуникационную среду как таковую — социальные сети, телефонные каналы, интернет в любом его проявлении. Это проблема, с которой нам придется столкнуться и с которой придется очень серьезно бороться", — сказал он, выступая на конференции "Рунет 2017: итоги года".

Он также рассказал, почему социальная инженерия — серьезная проблем в области финансовой безопасности. "Проблема, которая, может быть, по значимости является первой, — это социальная инженерия. Она была всегда, но в последнее время мы видим смещение фокуса злоумышленников от лиц пожилого возраста к лицам в возрастной категории до 40 лет, что становится опасным по многим причинам", — подчеркнул он.

"Люди в этом возрасте не привыкли обращаться со своими проблемами в государственные органы, они не верят государству или относятся к этому с большим сомнением. Это приводит к тому, что злоумышленники понимают, что они в этой ситуации могут продолжать действовать безнаказанно", — пояснил Сычев.

Для финансовой сферы, по словам представителя регулятора, также максимально актуальным остается вопрос активизация групп и злоумышленников, которые используют Cobalt Strike — вредоносное программное обеспечение для захвата денег кредитной организации. Ранее он отмечал, что активность Cobalt Strike резко упала, что может означать подготовку модификацию вируса для атак на финучреждения в конце года.

И Сычев сегодня отметил, что регулятор зафиксировал новый всплеск активности хакеров в последние дни. "На самом деле, видим, даже на текущей неделе это было видно", — ответил он на вопрос, видит ли ЦБ активизацию хакеров перед Новым годом.