Росавиация сообщила, почему "ВИМ-Авиа" не может выплатить долги по зарплате

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" не может выплатить долги по зарплате из-за налоговой задолженности, сообщается на сайте Росавиации по итогам заседания оперативного штаба по урегулированию ситуации с авиакомпанией. Ведомство предлагает провести межведомственное совещание для временного разблокирования счетов "ВИМ-Авиа".

Ранее, 12 декабря, Минтранс РФ поручил Росавиации принять безотлагательные меры по выплате задолженности по заработной плате перед сотрудниками авиакомпании "ВИМ-Авиа".

По информации гендиректора "ВИМ-Авиа" Вячеслава Кононенко, оставшаяся задолженность авиакомпании по зарплате за период с июля по декабрь составляет 443,5 миллиона рублей. Между тем, компания не может использовать поступающие на ее счета средства из-за долгов перед ФНС, которые могут составлять до 500 миллионов рублей.

"Сегодня все денежные средства, поступающие на счета ВИМ-Авиа, автоматически блокируются и направляются в счет погашения долгов перед фискальными органами. Таким образом, полностью блокируется работа компании по погашению зарплатных долгов", — говорится в сообщении.

"Росавиация выступает за проведение межведомственного совещания для принятия решения по временному снятию блокировок налоговых органов и использованию поступающих на счета "ВИМ-Авиа" средств целевым образом — исключительно на погашение долгов по зарплате", — отмечают в Росавиации.

"ВИМ-Авиа" в октябре текущего года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.