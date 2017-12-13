РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Пока без последствий: Украина восстановила транзит российского газа

Сюжет:
Взрыв на газовом хабе в Австрии (33)
17:3213.12.2017
(обновлено: 17:43 13.12.2017)
0310
© AFP 2017 / Joe KlamarПожарный около главного узла газопровода в Баумгартене, Австрия. 12 декабря 2017Пожарный около главного узла газопровода в Баумгартене, Австрия. 12 декабря 2017
© AFP 2017 / Joe Klamar

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Транзит российского газа в страны ЕС через Украину восстановлен после аварии на территории газового хаба в австрийском Баумгартене. Об этом РИА Новости сообщил советник украинского министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

Взрыв на газопроводе в Австрии
© AFP 2017 / APA/Einsatzreport
Крупные аварии на газопроводах в мире в 2011-2017 годах

После происшествия объемы прокачки голубого топлива в Европу сократились на 23 процента — до двухсот миллионов кубометров в сутки. По словам Белявского, на украинцах этот инцидент не сказался.

"Никаких изменений нет. (Украинские потребители — прим.ред.) стабильно получают газ из трех источников: национальная добыча (58,1 миллиона кубов ежесуточно), запасы в хранилищах (48,1 миллиона кубов) и импорт из Европы", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, объем транзита вернулся на уровень 260 миллионов кубометров в сутки.

Технический сбой

Во вторник утром в земле Нижняя Австрия прогремел взрыв на газовом хранилище Баумгартен, принадлежащем австрийской компании OMV. Погиб один человек, пострадали более 20.

Компания-оператор газотранспортной системы Gas Connect Austria объяснила ЧП техническим сбоем. По словам директора фирмы Харальда Штиндля, в Баумгартене шла установка нового оборудования.

Место взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия
© REUTERS / Heinz-Peter Bader
Момент взрыва на газовом хабе в Австрии попал на видео
"Технический сбой произошел в одном из фильтров-сепараторов, но это только наша гипотеза. Этот дефект вкупе с некоторыми дополнительными обстоятельствами привел к взрыву и пожару", — пояснил Штиндль в интервью радио ORF.

Взрыв не повлиял на газоснабжение австрийских потребителей, так как граждане этой страны получали газ из резервуаров и незатронутых инцидентом источников. Авария коснулась жителей Венгрии, Словении и Италии, где было объявлено чрезвычайное положение.

Газовый хаб в Баумгартене входит в тройку крупнейших газораспределительных центров Европы. Через станцию прокачивается около трети всего объема российского газа, поступающего в Западную Европу.

Износ системы

В Кремле отметили, что Баумгартен получает газ "по украинской системе" и указали на ее недостатки.

Пожарные на месте взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия
© AFP 2017 / Joe Klamar
Песков: ЧП в Австрии показывает значимость стабильных поставок газа в ЕС
"Как вы знаете, Баумгартен получает газ по украинской системе <…> Вы знаете ситуацию с сильным износом этой системы, и, конечно, в этом контексте международные крупные проекты, над которыми сейчас работают в "Газпроме", призваны внести существенный вклад в укрепление энергобезопасности Европы", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия удовлетворена тем, что аварию удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, однако вопрос надежности всей системы поставок энергоресурсов в Европу сохраняет свою актуальность, добавил Песков.

Дорогие альтернативы

Эксперты также вспомнили о проектах "Газпрома" в связи с ЧП. По мнению замдиректора аналитического департамента "Альпари" Натальи Мильчаковой, из-за взрыва у проекта "Северный поток-2" в Европе появится больше сторонников.

Место взрыва газопровода в Баумгартене, Австрия
© AFP 2017 / APA/Hans Punz
Эксперт: взрыв в Австрии прибавит "Северному потоку-2" сторонников в Европе

"Взрыв заставит Европу, с одной стороны, задуматься о том, что она была неправа в отношении "Северного потока-2", и в скептицизме относительно поставок по "Турецкому потоку", — сказала Мильчакова.

Собеседник агентства предположила, что давление на Брюссель в вопросе реализации российских газовых проектов усилят Венгрия и Австрия. В то же время европейцы могут вспомнить и о другой альтернативе — катарском сжиженном природном газе, однако СПГ, как отмечает Мильчакова, будет стоить гораздо дороже.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена