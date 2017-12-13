Пока без последствий: Украина восстановила транзит российского газа

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Транзит российского газа в страны ЕС через Украину восстановлен после аварии на территории газового хаба в австрийском Баумгартене. Об этом РИА Новости сообщил советник украинского министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
После происшествия объемы прокачки голубого топлива в Европу сократились на 23 процента — до двухсот миллионов кубометров в сутки. По словам Белявского, на украинцах этот инцидент не сказался.
"Никаких изменений нет. (Украинские потребители — прим.ред.) стабильно получают газ из трех источников: национальная добыча (58,1 миллиона кубов ежесуточно), запасы в хранилищах (48,1 миллиона кубов) и импорт из Европы", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, объем транзита вернулся на уровень 260 миллионов кубометров в сутки.
Технический сбой
Во вторник утром в земле Нижняя Австрия прогремел взрыв на газовом хранилище Баумгартен, принадлежащем австрийской компании OMV. Погиб один человек, пострадали более 20.
Компания-оператор газотранспортной системы Gas Connect Austria объяснила ЧП техническим сбоем. По словам директора фирмы Харальда Штиндля, в Баумгартене шла установка нового оборудования.
Взрыв не повлиял на газоснабжение австрийских потребителей, так как граждане этой страны получали газ из резервуаров и незатронутых инцидентом источников. Авария коснулась жителей Венгрии, Словении и Италии, где было объявлено чрезвычайное положение.
Газовый хаб в Баумгартене входит в тройку крупнейших газораспределительных центров Европы. Через станцию прокачивается около трети всего объема российского газа, поступающего в Западную Европу.
Износ системы
В Кремле отметили, что Баумгартен получает газ "по украинской системе" и указали на ее недостатки.
Россия удовлетворена тем, что аварию удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, однако вопрос надежности всей системы поставок энергоресурсов в Европу сохраняет свою актуальность, добавил Песков.
Дорогие альтернативы
Эксперты также вспомнили о проектах "Газпрома" в связи с ЧП. По мнению замдиректора аналитического департамента "Альпари" Натальи Мильчаковой, из-за взрыва у проекта "Северный поток-2" в Европе появится больше сторонников.
"Взрыв заставит Европу, с одной стороны, задуматься о том, что она была неправа в отношении "Северного потока-2", и в скептицизме относительно поставок по "Турецкому потоку", — сказала Мильчакова.
Собеседник агентства предположила, что давление на Брюссель в вопросе реализации российских газовых проектов усилят Венгрия и Австрия. В то же время европейцы могут вспомнить и о другой альтернативе — катарском сжиженном природном газе, однако СПГ, как отмечает Мильчакова, будет стоить гораздо дороже.