Три банка не исключили финансирование проекта ГК "Алкон" под Пензой

ПЕНЗА, 13 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк выразили заинтересованность в финансировании строительства в Пензенской области завода группы компаний "Алкон" по глубокой переработке пшеницы за 12 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.

"Свою заинтересованность в финансировании проекта подтвердили крупнейшие российские банки с государственным участием — Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк. Также рассматривается возможное участие в программах софинансирования по линии НКО "Фонд развития моногородов, — сказал он. — В настоящее время для завода выделены земельные участки, получены технические условия, проведены инженерные изыскания и разрабатывается проектно-сметная документация… Вопрос привлечения кредитных средств будет решаться после получения проектно-сметной документации, ориентировочно, в апреле 2018 года".

По словам губернатора, мощность будущего завода ГК "Алкон" составит 275 тысяч тонн сырья в год, а штатная численность завода составит 500 человек. "Проектом предусмотрена реализация глютена и кормов на экспорт, замещение импорта в РФ лимонной кислоты. Таким образом, излишек пшеницы Пензенской области будет направлен на производство продуктов с высокой добавленной стоимостью и экспорт продуктов ее переработки", — отметил Белозерцев.

Ранее в правительстве региона сообщили о намерении группы "Алкон", одного из лидеров российского рынка алкогольных и безалкогольных напитков, построить в регионе завод по глубокой переработке пшеницы с объемом инвестиций около 12 миллиардов рублей. Одним из продуктов завода станет глюкозо-фруктозный сироп, используемый в производстве напитков и в кондитерской промышленности. Проект планируется реализовать до 2021 года.