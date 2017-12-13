В США рассчитывают опередить Саудовскую Аравию по добыче нефти

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. США рассчитывают к осени 2018 года опередить Саудовскую Аравию по объемам добычи нефти, а при ее сохранении королевством на текущем уровне это может произойти даже раньше — уже в мае, следует из прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

По прогнозу управления, в сентябре 2018 года добыча нефти в США составит 10,08 миллиона баррелей в сутки и будет расти вплоть до 10,34 миллиона баррелей нефти в сутки к концу 2018 года. В то же время квота по добыче нефти для Саудовской Аравии на весь 2018 год, согласно соглашению ОПЕК+, установлена на уровне 10,058 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, при условии, что соглашение ОПЕК+ не будет пересмотрено, уже к сентябрю США рассчитывают опередить Саудовскую Аравию по объемам добычи.

При этом добыча нефти Саудовской Аравии в ноябре текущего года, по данным вторичных источников, составила 9,996 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе ОПЕК. Если страна продолжит держать такой уровень добычи, США смогут превысить его уже в мае, когда, по прогнозам EIA, будут добывать 10,007 миллиона баррелей в день.

Между тем Россия сохранит лидерство по добыче нефти в мире даже при сохранении в силе сделки ОПЕК+, согласно которой страна ограничивает свою добычу нефти уровнем 10,947 миллиона баррелей. В текущем году, по данным российского ЦДУ ТЭК, минимальный среднесуточный уровень добычи нефти в РФ был зафиксирован в сентябре — 10,907 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку — до конца 2018 года. При этом страны предусмотрели возможность корректировки параметров соглашения в июне 2018 года.