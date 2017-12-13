Якушев: регионы намерены реализовать до 2022 г инвестпроекты на 18 трлн руб

МОСКВА, 13 дек- РИА Новости. Более 3,5 тысяч инвестиционных проектов более чем на 18 триллионов рублей намерены осуществить субъекты РФ в течение пяти лет, сообщил губернатор Тюменской области, руководитель рабочей группы Госсовета РФ "О развитии региональной промышленной политики" Владимир Якушев.

"Мы запросили все субъекты РФ на наличие инвестиционных проектов, которые они бы хотели реализовать на территории своего субъекта. По данным опроса, в период с 2018 года по 2022 год в субъектах Российской Федерации запланировано 3530 промышленных инвестиционных проектов, на сумму 18, 48 триллиона рублей. При этом в категории проектов от 500 миллионов рублей до 3 миллиардов рублей — около одной тысячи проектов стоимостью более 1 триллиона рублей. Предполагаемый размер требуемых инвестиций составляет порядка 700 миллиардов рублей", — сказал Якушев на втором заседании рабочей группы Госсовета в среду.

По его словам, реестр инвестпроектов требует доработки. "Многие проекты требуют анализа и когда мы его проведем, процентов 40 из них отсеется", — уточнил он.

Якушев добавил, что все проекты будут разделены на две группы: проекты, на которые непосредственное влияние оказывает региональная власть, и проекты, которые, хотя и реализуются на территории субъектов, но уровень воздействия на них ограничивается вопросами оперативного согласования и подготовки кадров.

"Тогда будет значительно проще определить ключевые показатели эффективности (KPI) руководства регионов, выраженные в росте реального сектора экономики и доходов населения, а также в создании новых рабочих мест.

Именно эти показатели — основополагающие в нашей работе. Для того, чтобы реализовать намеченные проекты, необходимо привлечение огромной денежной массы, инвестиционных и модернизационных кредитов. Причём на условиях хотя бы сравнимых с теми, на которых привлекают финансирование промышленные предприятия в странах-конкурентах. Напомню, что финансовая модель таких проектов выглядит следующим образом: 20%, максимум 30% — собственное финансирование, 80-70% — заемное",- сказал Якушев на заседании.

По его словам большинство промышленных предприятий, работая с рентабельностью 5-7% в год, не могут быть модернизированы или построены заново при условии привлечения кредитов под 10-15% годовых.

"Считаю, что полученная информация очень важна для формирования эффективной системы государственной поддержки промышленности и планирования будущего развития экономики нашей страны", — отметил Якушев.

Другие новости региона читайте здесь >>