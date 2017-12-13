РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Якушев: регионы намерены реализовать до 2022 г инвестпроекты на 18 трлн руб

15:4513.12.2017
0270
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской областиГубернатор Тюменской области Владимир ЯкушевГубернатор Тюменской области Владимир Якушев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской области

МОСКВА, 13 дек- РИА Новости. Более 3,5 тысяч инвестиционных проектов более чем на 18 триллионов рублей намерены осуществить субъекты РФ в течение пяти лет, сообщил губернатор Тюменской области, руководитель рабочей группы Госсовета РФ "О развитии региональной промышленной политики" Владимир Якушев.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской области
Тюменская область – второй регион РФ по развитию экономики - рейтинг МЭР
"Мы запросили все субъекты РФ на наличие инвестиционных проектов, которые они бы хотели реализовать на территории своего субъекта. По данным опроса, в период с 2018 года по 2022 год в субъектах Российской Федерации запланировано 3530 промышленных инвестиционных проектов, на сумму 18, 48 триллиона рублей. При этом в категории проектов от 500 миллионов рублей до 3 миллиардов рублей — около одной тысячи проектов стоимостью более 1 триллиона рублей. Предполагаемый размер требуемых инвестиций составляет порядка 700 миллиардов рублей", — сказал Якушев на втором заседании рабочей группы Госсовета в среду.

По его словам, реестр инвестпроектов требует доработки. "Многие проекты требуют анализа и когда мы его проведем, процентов 40 из них отсеется", — уточнил он.

Якушев добавил, что все проекты будут разделены на две группы: проекты, на которые непосредственное влияние оказывает региональная власть, и проекты, которые, хотя и реализуются на территории субъектов, но уровень воздействия на них ограничивается вопросами оперативного согласования и подготовки кадров.

"Тогда будет значительно проще определить ключевые показатели эффективности (KPI) руководства регионов, выраженные в росте реального сектора экономики и доходов населения, а также в создании новых рабочих мест.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской области
Муниципалитеты Тюменской области получат гранты за успехи в экономразвитии
Именно эти показатели — основополагающие в нашей работе. Для того, чтобы реализовать намеченные проекты, необходимо привлечение огромной денежной массы, инвестиционных и модернизационных кредитов. Причём на условиях хотя бы сравнимых с теми, на которых привлекают финансирование промышленные предприятия в странах-конкурентах. Напомню, что финансовая модель таких проектов выглядит следующим образом: 20%, максимум 30% — собственное финансирование, 80-70% — заемное",- сказал Якушев на заседании.

По его словам большинство промышленных предприятий, работая с рентабельностью 5-7% в год, не могут быть модернизированы или построены заново при условии привлечения кредитов под 10-15% годовых.

"Считаю, что полученная информация очень важна для формирования эффективной системы государственной поддержки промышленности и планирования будущего развития экономики нашей страны", — отметил Якушев.

Другие новости региона читайте здесь >>

 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена