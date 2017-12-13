Якушев: регионы намерены реализовать до 2022 г инвестпроекты на 18 трлн руб

МОСКВА, 13 дек- РИА Новости. Более 3,5 тысяч инвестиционных проектов более чем на 18 триллионов рублей намерены осуществить субъекты РФ в течение пяти лет, сообщил губернатор Тюменской области, руководитель рабочей группы Госсовета РФ "О развитии региональной промышленной политики" Владимир Якушев.
По его словам, реестр инвестпроектов требует доработки. "Многие проекты требуют анализа и когда мы его проведем, процентов 40 из них отсеется", — уточнил он.
Якушев добавил, что все проекты будут разделены на две группы: проекты, на которые непосредственное влияние оказывает региональная власть, и проекты, которые, хотя и реализуются на территории субъектов, но уровень воздействия на них ограничивается вопросами оперативного согласования и подготовки кадров.
"Тогда будет значительно проще определить ключевые показатели эффективности (KPI) руководства регионов, выраженные в росте реального сектора экономики и доходов населения, а также в создании новых рабочих мест.
По его словам большинство промышленных предприятий, работая с рентабельностью 5-7% в год, не могут быть модернизированы или построены заново при условии привлечения кредитов под 10-15% годовых.
"Считаю, что полученная информация очень важна для формирования эффективной системы государственной поддержки промышленности и планирования будущего развития экономики нашей страны", — отметил Якушев.
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