ОПЕК сохранила прогноз по спросу на нефть в мире до 2019 года

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. ОПЕК сохранила прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на уровне 96,94 миллиона баррелей в сутки, в 2018 году — на уровне 98,45 миллиона баррелей, говорится в декабрьском докладе организации.

По сравнению с 2016 годом рост спроса на нефть в нынешнем году составит 1,53 миллиона баррелей в сутки, а в 2018 году — 1,51 миллиона баррелей. Таким образом, прогноз по данным показателям также остался без изменений.

"Прогноз по росту спроса на нефть в 2017 году не изменился по сравнению с предыдущим — 1,53 миллиона баррелей в сутки. Лидером по данному показателю будет Китай, где спрос на нефть вырастет на 0,46 миллиона баррелей в сутки. За ним следуют другие страны Азии, главным образом Индия, где спрос вырастет на 0,28 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе. При этом ОПЕК отмечает, что в 2018 году основной рост спроса на нефть придется на развивающиеся страны.

В то же время ОПЕК повысила свой прогноз по предложению на рынке нефти со стороны стран, не входящих в организацию. Так, прогноз по данному показателю на 2017 год повышен на 0,15 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ноябрьской оценкой, до 57,82 миллиона баррелей, на 2018 год — на 0,27 миллиона баррелей в сутки, до 58,81 миллиона баррелей. Таким образом, в 2017 году предложение со стороны стран вне ОПЕК увеличится на 0,81 миллиона баррелей в сутки, что на 0,15 миллиона баррелей выше прошлого прогноза, в 2018 году — на 0,99 миллиона баррелей в сутки (повышение прогноза на 0,12 миллиона баррелей).

ОПЕК объясняет изменение прогноза по предложению в 2017 году, главным образом, повышением оценки роста добычи нефти в России. При этом в докладе отмечается, что основным драйвером роста показателя в текущем году будут США, со стороны которых предложение увеличится на 0,61 миллиона баррелей. В 2018 году основной рост показателя придется опять же на США, а также Канаду, Бразилию, Казахстан, Великобританию, Гану, Конго и Австралию.

По предварительным данным, общее предложение на рынке нефти в мире в ноябре выросло в месячном выражении на 0,84 миллиона баррелей в сутки, а в годовом — на 0,35 миллиона баррелей, до 97,44 миллиона баррелей в сутки. Предложение со стороны стран вне ОПЕК увеличилось на 0,98 миллиона баррелей в сутки с октября, до 64,99 миллиона баррелей в сутки.