Якушев: рост регионов позволит России приблизиться к 5% темпу роста ВВП

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Динамичное развитие промышленного потенциала субъектов РФ позволит стране приблизиться к пятипроцентному росту ВВП к 2030 году, считает глава рабочей группы Госсовета по вопросу развития промпотенциала регионов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Второе заседание рабочей группы состоялось в среду в Москве под председательством помощника президента РФ, секретаря Госсовета Игоря Левитина, с участием руководителя редакционной группы Госсовета, замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова. Рабочая группа должна представить проект документа о развитии промышленного потенциала регионов к рассмотрению на заседании Госсовета.

По данным, собранным рабочей группой, в период 2018-2022 годы в субъектах РФ запланировано к реализации 3530 промышленных инвестиционных проектов, на сумму 18,48 триллиона рублей. Предполагаемый размер требуемых инвестиций составляет порядка 700 миллиардов рублей, сообщил Якушев.

"Мы прекрасно понимаем, что, в зависимости от того, как регионы будут расти, как будет расти промышленный потенциал, у нас появятся новые рабочие места. Естественно, при реализации проектов получим рост ВВП и приблизимся к тем темпам роста до 5%, о которых говорил глава государства. Именно этот процентный рост позволит нам к 2030 году стать совершенно другой экономикой и приблизиться к наиболее развитым экономикам мира. Такие расчеты уже есть. И есть корреляция между реализацией тех проектов, которые представили сегодня субъекты, и увеличением ВВП и конкурентоспособности нашей страны", — сказал Якушев на заседании рабочей группы.

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