"Хуже тюльпаномании": биткоин назвали крупнейшим пузырем в истории финансов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек сравнил ситуацию вокруг биткоина с "тюльпаноманией" XVII века.

"Биткоин превзошел тюльпаноманию — самый крупный пузырь в истории финансов", — написал Шимшек в Twitter.

По его мнению, потенциальным инвесторам не следует ввязываться в криптовалютные спекуляции, поскольку цена биткоина "может рухнуть так же внезапно, как и взлететь".

"Тюльпаноманией" называется краткосрочный период ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов в Нидерландах в 1636-1637 годы. Многие экономисты считают это явление одним из первых примеров биржевого пузыря.

На прошлой неделе курс биткоина установил рекорд, преодолев отметку в 19 тысяч долларов. За год эта криптовалюта выросла более чем в 16 раз.