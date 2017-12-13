МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Власти Хабаровского края заявили пакет предложений по дальнейшей загрузке крупнейшего на Дальнем Востоке судостроительного предприятия – Амурского судостроительного завода (АСЗ), и его техническому перевооружению, сообщил журналистам в пресс-центре МИА "Россия сегодня" глава региона Вячеслав Шпорт.

По его словам, в данный момент завод производит линейку корветов проекта 20380 по заказу Минобороны РФ.

Построенный на АСЗ корвет "Совершенный" был передан 20 июля этого года Тихоокеанскому флоту. Строительство второго корвета проекта 20380 "Громкий" началось в 2012 году, завершение работ намечено на следующий год. Как и "Совершенный", "Громкий" будет задействован для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке. В настоящее время по заказу Минобороны РФ на стапелях АСЗ продолжается строительство еще двух кораблей этого класса.

Кроме корветов, по словам Шпорта, завод получил заказ на строительство двух современных паромов для Сахалина стоимостью 10 миллиардов рублей, которые будут курсировать по маршруту Ванино — Холмск

"Теперь ведем переговоры с министерством обороны по загрузке завода следующей серией кораблей. Там есть и корветы, и фрегаты… Мы предлагаем ремонт дизельных лодок. У края есть пакет предложений по загрузке завода. Нас поддерживают Объединенная судостроительная корпорация, министерство промышленности и торговли РФ. И я надеюсь, что мы этот вопрос решим", — сказал Шпорт.

Он также отметил, что главная проблема завода – техническое развитие.

"Мы тоже пакет предложений внесли, там большие деньги, мы их заявили, рассматривается в Минпроме этот проект, он поддерживается. Заявили 37 миллиардов, может, будет чуть поменьше — 36, но завод надо развивать. Если предприятие стоит и не развивается, то, конечно, подойдет время, когда он не сможет делать ни корвет, ни весельную шлюпку", — сказал глава региона.

Шпорт сообщил, что краевое правительство со своей стороны освободило предприятие от налога на землю и имущество. Общая сумма уже составила 700 миллионов рублей, которые также идут на техническое развитие завода.

Амурский судостроительный завод (АСЗ) — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. АСЗ был официально открыт 30 июня 1936 года. За это время здесь было построено более 270 судов и кораблей, в том числе более 50 атомных подлодок.