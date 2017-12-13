Суд взыскал с "ВИМ-Авиа" более 130 миллионов рублей в пользу "Авангарда"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Авангард", входящего в топ-100 в России по величине активов, взыскал 130,6 миллиона рублей с авиакомпании "ВИМ-Авиа", следует из опубликованного в среду решения суда.

Суд полностью удовлетворил как денежное требование истца, так и требование об обращении взыскания на заложенное в пользу банка имущество, а именно – запчасти и комплектующие воздушных судов, включая винты, втулки, датчики, кресла, шланги (всего 459 номенклатурных позиций). Суд определил продать заложенное имущество на открытых торгах, установив начальную цену в размере более 157 миллионов рублей.

Следственный комитет в настоящее время расследует уголовные дела в отношении собственников и топ-менеджеров "ВИМ-Авиа". Басманный суд Москвы 12 декабря по ходатайству следователей заочно арестовал совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева и ее бывшего финансового директора Алевтину Калашникову. Возбужденное против них уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" соединено в одно производство с открытым ранее делом по статье "Хищение".

Арбитражный суд Татарстана в ноябре назначил на 10 января рассмотрение обоснованности заявления ульяновской компании "Спектр-Авиа", занимающейся окраской воздушных судов, о банкротстве "ВИМ-Авиа". Банкротства перевозчика требует также сам признанный несостоятельным банк "Российский кредит" в лице Агентства по страхованию вкладов.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в сентябре из-за ее долгов. В октябре компания прекратила полеты. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял, что сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.

По данным "РИА Рейтинг", банк "Авангард" на 1 октября занимал 54-е место по величине активов среди российских кредитных организаций.