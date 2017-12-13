Суд взыскал с "ВИМ-Авиа" более 130 миллионов рублей в пользу "Авангарда"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску банка "Авангард", входящего в топ-100 в России по величине активов, взыскал 130,6 миллиона рублей с авиакомпании "ВИМ-Авиа", следует из опубликованного в среду решения суда.
Следственный комитет в настоящее время расследует уголовные дела в отношении собственников и топ-менеджеров "ВИМ-Авиа". Басманный суд Москвы 12 декабря по ходатайству следователей заочно арестовал совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева и ее бывшего финансового директора Алевтину Калашникову. Возбужденное против них уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" соединено в одно производство с открытым ранее делом по статье "Хищение".
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в сентябре из-за ее долгов. В октябре компания прекратила полеты. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей. Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял, что сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен.
По данным "РИА Рейтинг", банк "Авангард" на 1 октября занимал 54-е место по величине активов среди российских кредитных организаций.