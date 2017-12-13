Сбербанк и "Яндекс" подписали соглашение о создании совместного предприятия

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Сбербанк и "Яндекс" подписали обязывающее соглашение о создании совместного предприятия на базе "Яндекс.Маркета", сообщает пресс-служба банка.

Сделка будет закрыта после того, как будут получены необходимые регуляторные разрешения и выполнены формальные условия. Стороны ожидают закрытия сделки в первой половине 2018 года.

"По условиям обязывающего соглашения, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции "Яндекс.Маркета" на сумму 30 миллиардов рублей (около 500 миллионов долларов). На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. "Яндекс" и Сбербанк будут владеть равными долями в компании. 10% акций пойдёт на формирование опционного фонда для поощрения сотрудников", — говорится в сообщении.

Как отмечается, основной задачей "Яндекс.Маркета" станет создание сервиса розничной интернет-торговли для пользователей. В итоге в России, Грузии, странах СНГ и в Прибалтике "Яндекс" и Сбербанк будут заниматься интернет-торговлей только в рамках "Яндекс.Маркета".