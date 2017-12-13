Биткоин слабо дорожает, сохраняясь на отметке около 17 тысяч долларов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в среду утром слабо дорожает, достигая почти 17 тысяч долларов, следует из данных портала CoinMarketCap.

По состоянию на 8.51 мск биткоин дорожал на 1,82%, до 17,02 тысячи долларов, на бирже Bitfinex криптовалюта дешевела на 1,51%, до 16,71 тысячи долларов, на GDAX — на 2,88%, до 17,22 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 1,68%, до 16,89 тысячи долларов.

Криптовалюта Ethereum росла в цене на 18,25%, до 629,25 доллара, Bitcoin Cash — на 5,48%, до 1,56 тысячи долларов. Стоимость криптовалюты Litecoin поднималась на 29,27%, до 313,44 доллара, согласным данным CoinMarketCap.

Капитализация рынка криптовалют, по данным портала CoinMarketCap, в целом составляла 489 миллиардов долларов. Первое место по капитализации традиционно занимает биткоин (BTC): она оценивается в 284,9 миллиарда долларов. По мнению аналитика FXTM Люкмана Отунуга (Lukman Otunuga), которое приводит агентство Рейтер, при текущих "бычьих" настроениях можно ожидать, что к концу 2017 года биткоин достигнет отметки в 20 тысяч долларов.

В воскресенье были запущены торги фьючерсами на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE), после запуска фьючерсы подорожали на 25%, превысив 18 тысяч долларов. При этом крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) 18 декабря также планирует запустить фьючерсные контракты на биткоин.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более 20 бирж. Coindesk — медиа-ресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.