АСВ назвало сроки выплат вкладчикам банка "Канский"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка "Канский" (Красноярский край) начнутся не позднее 27 декабря, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 27 декабря 2017 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 декабря 2017 года", — говорится в сообщении.

Банк России с 13 декабря отозвал лицензию у банка "Канский" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, а также снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.

По данным регулятора, неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества. Более того, установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Канский" на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ.