Boeing запустит производство комплектующих вблизи индийского Бангалора

# НЬЮ-ДЕЛИ, 13 дек — РИА Новости. Американский авиастроительный гигант Boeing намерен в скором времени запустить производство комплектующих и подсистем для своих самолетов на новом заводе вблизи индийского города Бангалор, штат Карнатака, сообщает в среду агентство IANS со ссылкой на местные власти.

"В понедельник правительство штата одобрило предложение Boeing о налаживании здесь производства электроники и авионики с привлечением инвестиций в размере 11 миллиардов 520 миллионов рупий (порядка 182 миллионов долларов)", — сообщил агентству представитель администрации штата Б.К. Шивакумар.

Отмечается, что завод будет построен на территории порядка 17 га примерно в 40 километрах от города. Неподалеку от строительной площадки находится международный аэропорт Бангалора, сообщает агентство.

"Когда завод Boeing сдадут в эксплуатацию, он обеспечит 2300 рабочих мест. Помимо этого, потребуется много других работников, которые будут выполнять задачи, не связанные напрямую с работой завода", — сообщил Шивакумар.