Китайский сервис такси Didi не комментирует возможность инвестиций в России

ПЕКИН, 13 дек — РИА Новости. В одной из ведущих китайских онлайн платформ по заказу такси Didi не комментируют сообщения о возможных инвестициях в локальных игроков на российском рынке, сказала в среду на встрече с группой журналистов из РФ директор по коммуникациям компании Didi Сун Лианг.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Didi в скором времени появится на российском рынке. В РФПИ уточнили, что речь идет о возможных инвестициях Didi в локального игрока на российском рынке.

"Мы не комментируем", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря в целом о сотрудничестве с мировыми компаниями и выходе на местные рынки, она отметила, что "это всегда зависит от того, насколько мы нужны".

"Мы открыты к тому, чтобы выходить на мировые рынки, если в какой-то стране мы сможем сделать свой вклад и оказывать хорошие услуги, тогда мы поедем. Но, чтобы выйти на какой-то рынок, надо сначала побольше узнать об этой стране и местном рынке. Например, недавно мы побывали в Саудовской Аравии и поняли, что там наш сервис "попутка" будет непопулярен, в отличие от Китая", — добавила Сун Лианг.

Didi предлагает комплексные транспортные услуги на базе единой онлайн-платформы для 250 миллионов пользователей в Китае. Приложение запустило широкий диапазон продуктов, таких как вызов такси, услуги шофера, заказ автобусов и другие.

Ранее Дмитриев заявлял о том, что РФПИ может инвестировать в объединённую компанию "Яндекс.Такси" и Uber, которые находятся сейчас в процессе слияния.

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) стал инвестором Didi еще в ноябре прошлого года, о чем сообщал сам Дмитриев.