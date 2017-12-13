Китайский сервис такси Didi не комментирует возможность инвестиций в России

ПЕКИН, 13 дек — РИА Новости. В одной из ведущих китайских онлайн платформ по заказу такси Didi не комментируют сообщения о возможных инвестициях в локальных игроков на российском рынке, сказала в среду на встрече с группой журналистов из РФ директор по коммуникациям компании Didi Сун Лианг.
"Мы не комментируем", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря в целом о сотрудничестве с мировыми компаниями и выходе на местные рынки, она отметила, что "это всегда зависит от того, насколько мы нужны".
"Мы открыты к тому, чтобы выходить на мировые рынки, если в какой-то стране мы сможем сделать свой вклад и оказывать хорошие услуги, тогда мы поедем. Но, чтобы выйти на какой-то рынок, надо сначала побольше узнать об этой стране и местном рынке. Например, недавно мы побывали в Саудовской Аравии и поняли, что там наш сервис "попутка" будет непопулярен, в отличие от Китая", — добавила Сун Лианг.
Ранее Дмитриев заявлял о том, что РФПИ может инвестировать в объединённую компанию "Яндекс.Такси" и Uber, которые находятся сейчас в процессе слияния.
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) стал инвестором Didi еще в ноябре прошлого года, о чем сообщал сам Дмитриев.