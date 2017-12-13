Правительство дополнило федеральный план статистических работ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Правительство РФ дополнило федеральный план статистических работ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Федеральный план статистических работ дополнен, в частности, официальной статистической информацией о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг на воздушном, водном и железнодорожном видах транспорта", — говорится на сайте.

Отмечается, что распоряжение дополнило план официальной статистической информацией формируемой Росавиацией, Росморречфлотом и Росжелдором.