Кудрин: идею об объединении трех внебюджетных фондов нужно детально изучать

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Предложение об объединении трех внебюджетных фондов (ФОМС, ФСС и ПФР) нужно детально изучать, объединить их было бы очень сложно, заявил экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Ранее глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что необходимо объединить три государственных внебюджетных фонда, которые входят в систему социального страхования.

"Я не слышал об этих предложениях. В таком виде, как вы сейчас говорите, я не слышал", — сказал Кудрин журналистам в ответ на просьбу высказать мнение о предложении Татьяны Голиковой объединить три внебюджетных фонда (ПФР, ФСС и ФОМС).

"Прямо объединить очень сложно. Я бы поостерегся. Нужно дальше тогда изучать детально", — отметил он.

В России сейчас действуют три государственных внебюджетных фонда: Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), Фонд социального страхования (ФСС), и Пенсионный фонд РФ. Бюджеты фондов формируются за счет страховых взносов, общая ставка которых составляет 30% от фонда оплаты труда. В правительстве обсуждается идея снижения ставки до 22% с одновременным повышением НДС для компенсации выпадающих доходов бюджетной системы.