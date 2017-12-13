Источник: Центробанк думает над оптимизацией размещения персонала

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Банк России думает над оптимизацией размещения персонала, но пока не выбрал конкретный вариант, сообщил РИА Новости источник, близкий к ЦБ.

"ЦБ думает над оптимизацией размещения персонала, но конкретного варианта нет", — сказал собеседник агентства.

В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Банк России может в скором времени переехать в "Москва-сити" и разместить часть персонала в одном из небоскребов.

Агентство Рейтер во вторник написало, что ЦБ планирует купить башню "Евразия", расположенную в Московском международном деловом центре и принадлежащую банку ВТБ, в поисках новых помещений для офисов.

По данным другого источника Рейтер, регулятор рассматривает и другие варианты: приобретение одной из двух башен высотного комплекса Neva Towers или второй башни комплекса "Империя", которые еще находятся в стадии строительства.

Общая площадь здания "Евразия" составляет примерно 200 тысяч квадратных метров.

Минэкономики, Минкомсвязь и Минпромторг планируют переместить свои офисы в "Москва-Сити" в следующем году. Правительство РФ поручило АИЖК купить помещения в одной из башен "IQ-квартала" для этого переезда. АИЖК потратит восемь миллиардов рублей на организацию переезда трех министерств, сообщала госкомпания.