Большого прогресса на конференции ВТО не будет, считает Орешкин

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам третьего дня работы 11-й Министерской конференции ВТО заявил, что не ожидает значительного прогресса по многим вопросам повестки.

Одиннадцатая министерская конференция Всемирной торговой организации проходит 10-13 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Орешкин возглавляет российскую делегацию. Участники конференции обсуждают шесть пакетов вопросов. Среди них – ограничение субсидий в сфере рыболовства, безопасность электронной торговли, господдержка сельского хозяйства, упрощение процедур осуществления инвестиций, помощь малым и средним предприятиям и регулирование услуг, в том числе финансовых.

"Что можно отметить — что большого прогресса не будет, и здесь во многом ситуация связана с тем, что происходит в мире с точки зрения экономического роста. Рост мировой торговли в этом году может превысить 3%, и складывается впечатление, что все расслабились, что так все хорошо, зачем что-то двигать вперёд. Поэтому какое-то небольшое движение вперёд будет по линии сельского хозяйства, рыболовства, инвестициям, электронной торговле, малому бизнесу, но предложение, скорее всего, будет в мягкой форме", — сообщил министр.

По словам министра, у РФ и ЕС схожие позиции относительно роли ВТО. "Что касается общих тем ВТО, у нас на этой конференции позиции с ЕС оказались очень близки, очень много тем, которые мы вместе поддерживаем. То, что мы предлагаем, европейцы поддерживают, и у нас с ЕС взгляд на важность ВТО как системы управления и регулирования мировой торговли довольно близкий", — сказал Орешкин.

В понедельник, выступая на министерской конференции Всемирной торговой организации, Орешкин назвал экономические санкции агрессивной формой протекционизма и призвал членов Всемирной торговой организации освободить глобальную торговлю от этого "оскорбительного явления".

"Мы посчитали правильным заявить о теме санкций, потому что мы действительно видим, что санкции — это не просто политика, зачастую это экономика. В рамах конференции эта тема обсуждаться не будет, это больше постановочное заявление, а дальше будем смотреть" — сказал Орешкин.

Орешкин также добавил, что министры во вторник приняли совместную декларацию о расширении прав и возможностей женщин. Документ подписали около ста стран-членов ВТО, в том числе Россия. Декларация, в частности, прописывает механизмы работы в ВТО "в целях устранения барьеров для расширения экономических прав и возможностей женщин и увеличения их участия в торговле". "С нами вместе ее подписали ЕС и Канада, США документ не подписали", — отметил министр.