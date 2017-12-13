Россия договорилась с ЕС об обсуждении снижения взаимных торговых барьеров

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 дек — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах 11-й Министерской конференции ВТО провел короткую встречу с еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрем, на которой они обсудили шаги по постепенному снижению взаимных торговых барьеров.

"Была короткая встреча с комиссаром ЕС по торговле Сесилией Мальмстрем. Обсуждали тот факт, что надо двигаться постепенно к снижению торговых барьеров", — сказал Орешкин журналистам на полях конференции.

По словам министра, эти вопросы они также поднимали месяц назад на встрече с послом Евросоюза в РФ Маркусом Эдерером. "С послом Евросоюза мы обсуждали, что сейчас будем готовить списки торговых ограничений, которые есть у обеих сторон, и будем смотреть, как двигаться дальше, чтобы ситуацию улучшать", — отметил министр.

Орешкин считает, что Евросоюз включит в свой список продэмбарго, введённое Россией в 2014 году. "В своем списке ЕС это безусловно укажет. Но здесь позиция российских властей, мне кажется, понятна, и ничего нового нет", — отметил он.

Одиннадцатая министерская конференция Всемирной торговой организации проходит 10-13 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Министры традиционно собрались для того, чтобы "сверить часы" и обсудить будущее мировой торговли, уделив внимание проблеме нарастания протекционизма. Орешкин возглавляет российскую делегацию.