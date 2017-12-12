АФК "Система": "Роснефть" хочет довести корпорацию до банкротства

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Действия "Роснефти" и "Башнефти" в рамках подачи исков к АФК "Система" направлены на разрушение ее корпоративной стоимости и доведение корпорации до банкротства, говорится в сообщении АФК.

"Роснефть" совместно с "Башнефтью" подала в арбитраж Башкирии иск к "Системе" и ее "дочке" — АО "Система-Инвест" на 131,6 миллиарда рублей — это сумма дивидендов, полученных ответчиками от "Башнефти" с 2009 по 2014 год, за вычетом уплаченных налогов. Первый иск этих соистцов и Башкирии — о взыскании 170,6 миллиарда рублей убытков, причиненных "Башнефти" при ее реорганизации в 2014 году — башкирский суд в августе удовлетворил частично, взыскав с тех же соответчиков 136,3 миллиарда рублей. Во вторник Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требование истцов об обеспечении иска путем наложения ареста на активы АФК. Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии во вторник также подало иск к АФК "Система" и "Системе-инвест" на 131,6 миллиарда рублей.

"По твердому убеждению корпорации, действия истцов в рамках подачи иска осуществляются с целью неосновательного обогащения и направлены на разрушение корпоративной стоимости АФК "Система", доведение до банкротства корпорации, которая является одной из ведущих российских негосударственных бизнес-структур и одним из крупнейших работодателей, где трудятся более 130 тысяч сотрудников", — говорится в сообщении АФК "Система".