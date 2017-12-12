Руденя: субсидии аграриям Верхневолжья составят 1,35 млрд руб в 2017 году

ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Объём субсидий аграриям Тверской области на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам увеличен на 36,1 миллиона рублей, общая сумма господдержки по этому направлению в 2017 году составит более 1,35 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

"В Тверской области на 36,1 миллион рублей увеличен объём субсидий на возмещение части процентной ставки по инвесткредитам в агропромышленном комплексе. Нам важно, чтобы государственная поддержка сельского хозяйства была максимально эффективной. Доведение субсидий – это обеспечение динамики развития сельского хозяйства, основной инструмент государственной поддержки в АПК", — сказал Руденя.

По его словам, общая сумма господдержки по этому направлению составит более 1,35 миллиарда рублей: свыше 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета, порядка 160 миллионов рублей из регионального.

Субсидии на возмещение процентных ставок по займам предоставляются сельхозтоваропроизводителям Тверской области, которые осуществляют первичную и последующую переработку продукции. Как отметили в пресс-службе облправительства, регион по объёмам кредитования в сельском хозяйстве является одним из лидеров в ЦФО. Заёмные средства на расширение мощностей предприятия привлекают через АО "Россельхозбанк". В 2017 году аграрии получили около 500 миллионов рублей кредитов по льготной ставке в 5%.

Объём инвестиций в основной капитал в агропромышленном комплексе Верхневолжья в этом году вырос до 10,9 миллиарда рублей. На территории региона реализуются и планируются к реализации 30 инвестпроектов с общим объемом финансовых вложений 36 миллиардов рублей, что позволит создать порядка 2,7 тысячи новых рабочих мест. В 2017 году государственная поддержка сельского хозяйства Тверской области из регионального и федерального бюджетов увеличена почти на треть к уровню 2016 года и составила 2,5 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.

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