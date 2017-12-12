Руденя: субсидии аграриям Верхневолжья составят 1,35 млрд руб в 2017 году

ТВЕРЬ, 12 дек – РИА Новости. Объём субсидий аграриям Тверской области на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам увеличен на 36,1 миллиона рублей, общая сумма господдержки по этому направлению в 2017 году составит более 1,35 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.
По его словам, общая сумма господдержки по этому направлению составит более 1,35 миллиарда рублей: свыше 1,2 миллиарда рублей из федерального бюджета, порядка 160 миллионов рублей из регионального.
Субсидии на возмещение процентных ставок по займам предоставляются сельхозтоваропроизводителям Тверской области, которые осуществляют первичную и последующую переработку продукции. Как отметили в пресс-службе облправительства, регион по объёмам кредитования в сельском хозяйстве является одним из лидеров в ЦФО. Заёмные средства на расширение мощностей предприятия привлекают через АО "Россельхозбанк". В 2017 году аграрии получили около 500 миллионов рублей кредитов по льготной ставке в 5%.
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