В Нижегородской области в ближайшее время начнут строить ГРС "Горбатовка"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек – РИА Новости. Строительство газораспределительной станции (ГРС) "Горбатовка", призванной обеспечить потребности инвесторов для открытия новых производств, начнется в ближайшее время в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Договоренность о строительстве объекта была достигнута во вторник в ходе встречи врио губернатора Глеба Никитина с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Мы получили поддержку в вопросе строительства отвода от газопровода и газораспределительной станции "Горбатовка". В ближайшее время он будет решен", — сказал Никитин, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, удалось сдвинуть с "мертвой" точки вопрос, который не решался многие годы. Этот проект нижегородское правительство считает приоритетным, поскольку его строительство обеспечит перспективное газопотребление заречной части Нижнего Новгорода и Дзержинска. "Это улучшит инвестиционную привлекательность региона, и позволит инвесторам строить новые предприятия, создавать высокопроизводительные рабочие места", — пояснил глава региона.

Кроме того, участники встречи договорились в ближайшее время разработать и утвердить совместное соглашение "Газпрома" и Нижегородской области о продолжении газификации региона до 2023 года, с подписанием соглашения в первой половине 2018 года. Пресс-служба также сообщает, что в ходе встречи "Миллер выразил готовность проработать проект строительства магистрального газопровода "Йошкар Ола – Шаранга – Шахунья". "Газпром" в ближайшее время проведет все необходимые экономические расчеты по проекту. Предполагаем, что к середине 2018 года будем понимать возможные сроки реализации проекта", — сказал врио губернатора.

Об этом проекте Никитин рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным 6 декабря. В частности, врио главы региона доложил тогда, что в Нижегородской области осталось несколько негазифицированных районов. Для решения этой проблемы планируется строительство магистрального газопровода, который пройдет также по Кировской области и Марий Эл. По словам Никитина, в ближайшее время предстоит встреча с Миллером для обсуждения этого вопроса.

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