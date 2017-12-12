Россельхознадзор ждет от Турции до 15 декабря список экспортеров томатов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Россельхознадзор ждет от Турции до 15 декабря список дополнительных экспортеров томатов, готов направить инспекцию, сообщает российское ведомство во вторник.

© Фото : предоставлено управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям В Россию прибыла первая фура с турецкими помидорами

Россия с 1 ноября отменила жесткий запрет на импорт томатов из Турции: хотя сами ограничения все еще остаются, до конца года Анкара сможет поставить на российский рынок 50 тысяч тонн помидоров. Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. С осени прошлого года ограничения последовательно снимались.

В начале декабря прошли переговоры между Минсельхозом РФ и министерством продовольствия Турции, отмечает ведомство. В ходе переговоров турецкая сторона передала Россельхознадзору перечень производителей томатов и экспортеров, выразивших желание поставлять указанную продукцию в Россию.

По мнению Россельхознадзора, представленные материалы не позволяют сделать выводы о соответствии турецких предприятий критериям, ранее направленным турецкой стороне российским ведомством.

"В этой связи Россельхознадзор повторно направил в директорат по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции обращение о необходимости предоставления в кратчайшие сроки, не позднее 15 декабря 2017 года, перечня экспортеров томатов, соответствующих требованиям Россельхознадзора", — говорится в сообщении.

"После получения запрашиваемой информации Россельхознадзор рассмотрит вопрос о направлении специалистов с целью ознакомления с системой производства и государственного фитосанитарного контроля томатов, предназначенных к поставке в РФ", — добавляет ведомство.