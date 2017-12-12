"Сургутнефтегаз" намерен увеличить инвестиции в эко-программы в 2018 году

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. "Сургутнефтегаз" ежегодно направляет на экологические мероприятия компании порядка 20 миллиардов рублей, в 2018 году планирует увеличить инвестиции в этом направлении до 10%, сообщил РИА Новости на выставке-форуме "Экотех" первый заместитель генерального директора компании Анатолий Нуряев.

"Мы ежегодно тратим около 20 миллиардов рублей на протяжении семи-восьми лет на все экологические программы компании. И на следующий год не меньше, а, возможно, даже и больше, поскольку территория деятельности "Сургутнефтегаза" расширяется, увеличиваются объемы производства, а значит и средства для того, чтобы обеспечивать экологически безопасные производственные процессы, должны увеличиваться… Я думаю (увеличение будет — ред.) до 10%", — сказал Нуряев.

Он отметил, что у компании есть природный парк "Нумто" окружного значения. "На всех этапах работы мы принимаем все возможные меры по сохранению: биоразнообразия, путей миграции животных на территории деятельности. Мы проводим мониторинг состояние растительности, рек, водно-болотных угодий, животных, птиц, зверей, которые там находятся. Более того, некоторые наши производственные объекты — инфраструктура, такая как дороги, становятся частью этого природного парка, что позволяет более эффективно контролировать состояние территории", — заверил Нуряев.

По его словам, во многом удалось улучшить качество жизни коренных местных жителей. Нуряев также подчеркнул, что в Год экологии был создан специальный экологический совет. Еще одним ключевым мероприятием этого года стало подписание соглашения между министерством природных ресурсов РФ, Роспироднадзором, Тюменской областью и "Сургутнефтегазом" о строительстве газотурбинной электростанции на Южно-Нюрымском месторождении.

"Мы ее построили и ввели в строй. Газотурбинная станция — основное звено нашей стратегии по утилизации ПНГ (попутный нефтяной газ) и мы свою задачу вовремя и в полной мере выполнили. Еще было построено два объекта по утилизации нефтешламов, а также ряд мероприятий, таких как субботники, высадка аллей, сбор и переработка на своих мощностях макулатуры окружного значения", — заключил Нуряев.

Во вторник в Москве открылись пятый всероссийский съезд по охране окружающей среды и вторая международная выставка-форум "Экотех". Они станут ключевыми событиями завершающегося Года экологии и особо охраняемых природных территорий. Международное информационное агентство "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятий.