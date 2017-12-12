Греф назвал бюрократизмом претензии Роскомнадзора к проекту "Ладошки"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Сбербанк считает свой проект биометрической оплаты питания в школьных столовых "Ладошки" соответствующим законодательству РФ, а претензии к нему со стороны Роскомнадзора бюрократическими, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф журналистам.

"Ладошки" — биометрическая система, которая позволяет оплачивать питание в учебных заведениях, а также контролировать вход и выход ребенка. Система идентифицирует ребенка по индивидуальному рисунку вен ладони, сумма автоматически списывается со счета родителя. Ранее во вторник глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство отрицательно относится к проекту "Ладошки", считая его процедурой биоидентификации детей, широкое внедрение которой требует публичного обсуждения.

"Есть разные точки зрения о том, как будут трактоваться разные нормы закона. Почему-то Роскомнадзор считает, что законный представитель ребенка не может давать согласия на (биометрическую идентификацию — ред.). Мы работали с родителями, родители как раз не очень позитивно относятся к идентификации по отпечаткам пальцев и так далее. Ладошка — бесконтактная, и она очень удобна", — прокомментировал Греф.

Он недоумевает, почему родитель в целом может определить судьбу ребенка, а вот дать согласие на его идентификацию, использование его персональных данных якобы не имеет права. Сбербанк уверен, что для этого никакой специальной записи в законе не нужно и здесь действуют универсальные методы. "Идет некий бюрократический спор", — считает Греф, отмечая, что Сбербанк уже получил поддержку по данному спору в судах.

Глава Роскомнадзора также заявил, что биоидентификация — "это опасная история", ведь биометрические данные — не только личное, но и национальное достояние, и на этом будет строиться цифровая экономика России.

По мнению Грефа, проект "Ладошки" совершенно безобидный, а также очень удобный. "Ладошки, если родители за, что здесь такого? И потом, вообще наши изображения уже давно где только ни хранятся, и идентификация по изображению лица сегодня возможна с такой же точностью, как по отпечатку пальцев или по ладошке. Поэтому с этим бороться совершенно бессмысленно. Надо быстрее перестраиваться, чтобы использовать эти технологии", — заявил глава Сбербанка.

Как уточнили РИА Новости в Сбербанке, на сегодня проект "Ладошки" реализован в школах Московской, Воронежской, Новосибирской, Вологодской областей, в Татарстане, в Иваново, Чебоксарах, Троицке, Вологде, Тюмени, Ярославле. За проект "Ладошки" Сбербанк в ноябре 2016 года получил международную премию Global Inclusion Awards в Стокгольме, которая вручается за достижения и инновации в области развития финансовой грамотности, социализации, расширения доступа к финансовым услугам, а также поддержку предпринимательства для детей и молодежи. Ее учредитель — организация Child & Youth Finance International (CYFI).