СГК: новая модель рынка тепла не приведет к взрывному росту тарифов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости/Прайм. Переход на новую модель рынка тепла не приведет к взрывному росту тарифов в регионах присутствия Сибирской генерирующей компании, колебания возможны на уровне инфляции плюс 1-2 процентных пункта, сообщает СГК.

"Конкретно в регионах присутствия СГК мы гарантируем, что взрывных и непосильных ростов тарифов быть не может, по нашим прогнозам, колебания возможны только по инфляции и в различных регионах, в зависимости от тяжести ситуации, плюс 1-2 процента, но не более", — приводятся в сообщении слова директора по тарифообразованию СГК Екатерины Косоговой.

Закон о новой модели рынка тепла был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля. Формально модель вступает в силу с января 2018 года, но полностью заработает ориентировочно с середины следующего года, после принятия необходимых уточняющих подзаконных актов.

Одним из ключевых моментов новой модели является тарифообразование по методу альтернативной котельной (АК). Предполагается, что цена на теплоэнергию для потребителей в рамках новой модели будет определяться не по методу "затраты плюс" (ежегодно устанавливается региональными регуляторами на основе расходов, заявленных теплоснабжающей компанией), а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. То есть предельная цена за 1 гигакалорию тепла будет высчитываться исходя из расчета, сколько бы затратил потребитель, возьмись он построить котельную самостоятельно.

Такая модель стимулирует теплоснабжающие компании вкладывать долгосрочные инвестиции в модернизацию и повышение эффективности теплоснабжения, поскольку полученная сверх установленного тарифа прибыль не будет срезана регулятором при очередном утверждении тарифов. Потребитель, в свою очередь, получает качественное теплоснабжение и предсказуемый тариф.

"Можно нивелировать разруху в отрасли, которую мы прогнозируем. Если ничего не делать сейчас в системе теплоснабжения, то обязательно придется что-то делать через 10-20 лет", — отмечает Косогова.

Сибирская генерирующая компания (СГК) занимается производством, транспортировкой и сбытом тепловой и электрической энергии. Компания работает в Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском и Алтайском крае и обеспечивает теплом свыше 3 миллионов потребителей.