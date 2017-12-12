СГК оценивает инвестиции в модернизацию своих ТЭС в 50-60 млрд руб

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости/Прайм. Сибирская генерирующая компания оценивает инвестиции в модернизацию ТЭС, если такая программа будет принята в России, примерно в 50-60 миллиардов рублей, сообщил основной владелец СГК Андрей Мельниченко.

"Возможно, будет еще миллиардов 50-60, я говорю про проекты, связанные с модернизацией наших мощностей", — пояснил Мельниченко.

Тепловые электростанции остаются критически значимыми для энергосистемы России в целом. Установленная мощность функционирующих в единой энергетической системе (ЕЭС) России ТЭС превышает 164 ГВт, что составляет 68% всей генерации.

В связи с завершением договоров предоставления мощности (ДПМ, гарантируют окупаемость инвестиций) в 2020–2030 годах в электроэнергетике высвобождается около 1,5 триллиона рублей. На совещании у президента РФ Владимира Путина в ноябре было принято решение о реинвестировании этих средств в модернизацию тепловой генерации.

В общей сложности до 2030 года может быть обновлено 40 ГВт тепловой генерации. Начиная с февраля-марта Минэнерго будет готовить необходимые корректировки нормативной базы и законодательства, чтобы запустить программу уже в 2018 году.

По мнению СГК, тепловая генерация Сибири должна стать полноценным участником обсуждаемой в настоящее время программы модернизации мощностей. Компания работает в Хакасии, Туве, Кемеровской области, Красноярском и Алтайском краях. Каждый пятый киловатт-час, потребленный в Сибири, произведен на станциях компании. К 2021 году в связи со строительством и вводом алюминиевых производств компании "Русал" в энергосистеме Сибири может возникнуть определенный дефицит мощности.