Эксперт рассказал о последствиях взрыва на газовом хабе в Австрии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Большая часть потребителей в ЕС не пострадает от приостановки поставок газа из-за взрыва на газовом хабе в австрийском Баумгартене, будет использовать газ из подземных хранилищ, считает заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

"Поставки (газа из РФ в Европу через Украину — ред.) снизятся на период устранения последствий аварии. К счастью, хранилища (подземные газовые хранилища — ред.) сейчас заполнены, и большая часть потребителей не пострадает", — сказал РИА Новости Гривач.

"Для Венгрии, которая получала часть газа через Баумгартен, можно увеличить поток напрямую через Украину. В зоне риска находятся Хорватия и Словения, хотя у хорватов тоже есть запасы в хранилищах. Думаю, что в Хорватии пойдет новая волна в поддержку строительства терминала СПГ на острове Крк", — считает он.

Во вторник утром на газопроводе на территории газового хаба в Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранен 21 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии.

В настоящее время пожар на газовом хабе Баумгартен полностью потушен, сообщил оператор газотранспортной системы Австрии Gas Connect Austria.