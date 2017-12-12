Неизменной фискальной нагрузки нет ни в одной стране, заявил Медведев

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Неизменной фискальной нагрузки ни в одной стране мира не бывает, ее повышение – вопрос выбора и темпов развития страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Понятно, почему бизнес об этом говорит. Вы тоже понимаете — неизменной фискальной нагрузки ни в одной стране мира не бывает. Но она может повышаться в определенных ситуациях, если мы хотим достичь целей, направленных на общее благо. Это вопрос выбора и вопрос темпов развития страны", – сказал Медведев на совещании по производственной безопасности.