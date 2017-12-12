Новогодние игрушки из Нижегородской области продаются в 19 странах мира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек — РИА Новости. Новогодние расписные шары, выпущенные на нижегородской фабрике стеклянных елочных украшений "Ариель", поставляются в 19 стран мира, рассказала журналистам директор экскурсионных программ фабрики Юлия Клищук.

"В 19 государств мира — Германию, Швейцарию, США и другие страны поставляются ёлочные игрушки из Нижнего Новгорода. В нынешнем году порядка пяти тысяч новогодних украшений уехали на экспорт",- сказала Клищук.

Она отметила, что нижегородская фабрика является одним из двух предприятий в России по выпуску стеклянных ёлочных украшений, расписанных вручную.

© РИА Новости / Юлия Чичерина Новогодние игрушки из Нижегородской области продаются в 19 странах мира © РИА Новости / Юлия Чичерина Новогодние игрушки из Нижегородской области продаются в 19 странах мира

"Самое большое количество игрушек на экспорт уходит в Германию. Всего за границу поставляется около 20% объёма продукции предприятия",- добавила она.

Каждая игрушка на предприятии расписывается мастерами вручную. На фабрике трудится 60 художников. За день работы мастер расписывает до 7 стеклянных шаров, самый сложный рисунок занимает около двух часов. Всего на сегодняшний день мастера "Ариэля" расписали около 240 тысяч елочных украшений.

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