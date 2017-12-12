РСПП прогнозирует возвращение к идее налога с продаж к середине 2018 года

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) ожидают, что власти вернутся к идее налога с продаж к середине 2018 года, говорится в сообщении союза.

"Эксперты РСПП прогнозируют возвращение к идее налога с продаж к середине 2018 года. Данный налог отменен в 2004 году из-за угрожающего дефицита федерального бюджета. Инициативу повторного введения в 2014 году заблокировал Центробанк, справедливо полагая, что это повысит уровень инфляции: увеличение налога на 3% разгоняет инфляцию на все 5%", — отмечают в РСПП.

Газета "Ведомости" ранее сообщала, что чиновники обсуждают введение налога с продаж как замену налога на движимое имущество компаний, который возрождается со следующего года сначала по ставке 1,1%, а с 2019 года — по ставке 2,2%. Об этом газете сообщили четыре неназванных федеральных чиновника. Один из вариантов — дать регионам право отменить налог на движимое имущество и ввести торговый сбор с оборота, рассказали источники, но ставку этого сбора не сообщили.

Минфин РФ тогда говорил РИА Новости, что не обсуждает введение налога с продаж в стране. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович отмечал, что правительство пока не обсуждает налоговый маневр в секторе розничной торговли, дискуссии идут на уровне экспертов.

Цепная реакция

"При одновременном действии НДС и налога с продаж создается двойное налогообложение — налоговая база будет определяться как стоимость реализованных товаров и услуг с учетом налога на добавленную стоимость. Но нигде в мире не работает система с двумя налогами на оборот одновременно. Тогда логично отказаться от НДС, более сложного в администрировании, как это сделано в США", — полагают в РСПП.

Эксперты уверены, что возврат налога с продаж создает цепную реакцию: рост цен на товары отечественного производства, снижение покупательской способности населения, падение спроса на внутреннем рынке, утрата отечественными товарами конкурентоспособности по сравнению с импортируемыми, сокращение производства продукции.

"Помимо прочего, изменение налогового режима меняет процедуры администрирования налогов, предпринимателям приходится адаптироваться к новому порядку. В целом уровень рисков, создаваемых при введении налога с продаж, для добросовестного бизнеса, граждан и экономики является чрезмерным при низкой вероятности достижения поставленных целей", — подчеркивают эксперты.

"Очередное увеличение налогов и тарифов противоречит ранее данным гарантиям сдерживания нагрузки. Такие решения создают порочный круг, когда для оживления инвестиций в промышленности правительство множит различные стимулирующие механизмы, финансирование которых оно вынуждено поддерживать за счет роста налогов, тарифов и прочих сборов", — говорится в сообщении.

"Более действенными являются альтернативные источники наполнения бюджета, например, повышение внутренней операционной эффективности монополий, роста собираемости и качества налогового администрирования и оптимального перераспределения поступлений от существующих налогов по уровням бюджетной системы страны", — заключили в РСПП.