ТМК планирует реализовать 3,8 миллиона тонн труб в 2017 году

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. "Трубная металлургическая компания" (ТМК) по итогам 2017 года рассчитывает продать 3,8 миллиона тонн труб, в 2018 году — 4,3 миллиона тонн, сообщил первый заместитель гендиректора компании Вячеслав Попов.

"В 2017 году мы ожидаем реализовать 3,8 миллиона труб, в следующем году — 4,3 миллион тонн труб", — сказал он в кулуарах форума "Экотех-2017".

Он напомнил, что в 2016 году компания реализовала 3,5 миллиона тонн труб.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром является председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский.