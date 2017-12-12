Инвестиции в экономику Кубани за последние три года составили 1,8 трлн руб

КРАСНОДАР, 12 дек — РИА Новости. Инвестиции в экономику Кубани за последние три года составили 1,8 триллиона рублей, на сегодняшний день в регионе реализуются около 360 крупных инвестпроектов общей стоимостью 1,4 триллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости замгубернатора Краснодарского края Василий Швец, курирующий вопросы развития инвестиционной политики и курортов региона.

"Краснодарский край остается одним из самых инвестиционно привлекательных регионов России. За последние три года в экономику Кубани инвестировано 1,8 триллиона рублей. В прошлом году — 429 миллиардов рублей", — отметил Швец.

Замгубернатора добавил, что лидирующие позиции у края и по объему освоенных инвестиций, вот уже несколько лет регион остается на первом месте по этому показателю в ЮФО и входит в ТОП-10 субъектов федерации.

"Сегодня в крае реализуется почти 360 крупных инвестпроектов общей стоимостью 1,4 триллиона рублей. Они позволят создать до 40 тысяч новых рабочих мест. Конечно, особняком здесь стоят такие масштабные проекты как строительство Керченского моста и порта Тамань", — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в целом наибольший интерес инвесторы проявляют сегодня к таким секторам экономики Кубани, как транспорт, обрабатывающие производства и сельское хозяйство. "Суммарно предприятия этой сферы привлекли почти 85 миллиардов рублей. Это внушительные цифры. В тоже время мы констатируем возрастающий интерес инвесторов к металлургии, нефтехимии и пищевке", — добавил вице-губернатор.

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