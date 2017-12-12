Глава Смоленщины обещал поддержку фанерному заводу, расширяющему мощности

СМОЛЕНСК, 12 дек — РИА Новости. Ярцевский фанерный завод, расположенный в одноименном районе Смоленской области, продукция которого востребована в сфере строительства, судо- и машиностроения на отечественном и зарубежном рынках, планирует расширить производство и увеличить выпуск продукции с полутора до трех тысяч кубометров в месяц за счет ввода в строй второй производственной линии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Смоленской области.

По его словам, запуск второй линии запланирован на первый квартала 2018 года.

"Это позволит не только создать новые рабочие места — порядка 170, но и значительно увеличить объем налоговых поступлений в региональный бюджет", — сказал собеседник агентства, напомнив, что сейчас на заводе трудятся 230 человек.

Представитель пресс-службы сообщил, что руководство завода, который вот уже на протяжении более десяти лет производит и реализует фанеру разных сортов и размеров, обратилось к главе региона Алексею Островского, побывавшему на заводе, с просьбой предоставить предприятию возможность самостоятельно заготавливать древесину, которую завод в настоящее время с основном получает от арендаторов лесных участков.

Островский, напомнив об общих правилах получения леса для заготовки древесины, вместе с тем не исключил возможность предоставления лесного участка в аренду без проведения аукциона в случае признания Минпромторговли РФ производства приоритетным инвестиционным проектом в области освоения лесов.

"Я всемерно поддерживаю инициативу по расширению производства. Мы, безусловно, дадим вам возможность самим заготавливать лес, чтобы у вас был полный цикл производства, и вы не были зависимы от внешних поставщиков леса, объемов которого Вам не хватает. Тем более, с учетом запуска новых мощностей. Но это налагает определенные финансовые обременения на предприятие: Вы со своей стороны будете обязаны вложить в производство по действующему законодательству не менее 300 миллионов рублей". — сказал Островский, обращаясь к руководству завода.

Губернатор поручил профильным департаментам администрации региона совместно с руководством предприятия подготовить необходимые документы по инвестиционному проекту. Документ, по словам Островского, должен учитывать финансовые интересы области, гарантировать создание новых рабочих места для жителей области и поступление налогов в областной бюджет.

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