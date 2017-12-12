Росстат подтвердил оценку роста ВВП в третьем квартале на 1,8%

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Росстат подтвердил свою оценку роста ВВП РФ в третьем квартале текущего года на 1,8% в годовом выражении, сообщает ведомство.

"Индекс физического объема ВВП относительно третьего квартала 2016 года составил 101,8%, относительно второго квартала 2017 года – 109,3%", — говорится в сообщении.

Росстат в середине ноября предварительно оценил рост ВВП РФ в третьем квартале в 1,8% — хуже предварительной оценки Минэкономразвития, составлявшей 2,2%.

Драйверами роста ВВП в третьем квартале стали сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство (рост на 3,8%), деятельность в области информации и связи (рост на 4,9%), а также финансовая и страховая деятельность (рост на 5,1%), отмечает Росстат. Добыча полезных ископаемых в третьем квартале на фоне соглашения ОПЕК+ замедлила рост до 2,3% с 4,6% во втором квартале.

Минэкономразвития в начале декабря сообщило, что сохраняет оценку темпов роста ВВП РФ в 2017 году на уровне около 2%. Базовый прогноз МЭР предполагает рост экономики по итогам 2017 года на 2,1%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре говорила, что темпы прироста ВВП РФ, по предварительным оценкам ЦБ, в четвертом квартале будут почти такими же, как в третьем, а по итогам года рост экономики составит около 1,8%.