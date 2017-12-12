Греф поделился прогнозом по снижению ключевой ставки ЦБ в декабре

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Инфляция в РФ снижается, что дает предпосылки для снижения ключевой ставки ЦБ РФ на 0,25 процентного пункта, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Инфляция снижается, поэтому, я думаю, снижение (ключевой ставки — ред.) будет. Я не люблю предсказывать что-то, но консенсус на рынке сегодня, что ставка будет на 25 пунктов снижена. Я думаю, что да, 25 пунктов — это сейчас вполне разумно", — сказал Греф журналистам.

Банк России 27 октября в пятый раз за 2017 год снизил ключевую ставку — до 8,25% годовых. Незадолго до этого глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ рассчитывает прийти к равновесной ключевой ставке в 6-7% годовых в течение 1-2 лет, то есть в 2018-2019 годах. В качестве условия выхода на такой уровень регулятор обозначил устойчивую инфляцию в 4%.

Следующее и последнее в текущем году заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 15 декабря. Ранее регулятор высказывался, что допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.