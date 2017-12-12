Власти Кубани: каждый пятый рубль инвестиций вкладывается в промышленность

КРАСНОДАР, 12 дек — РИА Новости. Большая часть инвестиционных проектов сегодня на Кубани реализуется в агропромышленном секторе, вместе с тем активно развивается и промышленность. В текущем году инвесторы вложили в этот сектор экономики региона более 24 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости замгубернатора Краснодарского края Василий Швец, курирующий вопросы развития инвестиционной политики и курортов региона.

Как отметил вице-губернатор, "львиная" доля проектов реализуется в агропромышленном секторе: 140 проектов на более чем 110 миллиардов рублей. Швец уточнил, что в последние годы инвесторы активно стали вкладываться в развитие виноградарства.

"Еще одна сфера инвестиционной активности — это промышленность. В развитие этого сектора только в нынешнем году инвесторы вложили более 24 миллиардов рублей или 20 % от общего объема инвестиций в край. Иными словами, каждый пятый рубль в регионе вкладывается в развитие современного промышленного производства", — отметил Швец.

Он добавил, что продолжаются проекты по модернизации Афипского и Ильского нефтеперерабатывающих заводов, активно идет реализация долгосрочной программы развития одного из крупнейших производителей и экспортеров минеральных удобрений Еврохим-БМУ. Кроме того, на финальной стадии строительство четвертой очереди Абинского электрометаллургического завода.

Все это приводит к устойчивому потребительскому спросу, и как результат — появляются крупные проекты в этом секторе, пояснил замгубернатора. Политик уточнил, что у региона амбициозная задача, которая прописана в стратегии к 2030 году. "Край способен быть пилотным регионом в рамках глобальных проектов: развития человеческого капитала, "умной экономики", наукоемких производств. В целом мы рассчитываем, что Стратегия поможет нам сделать качественный рывок вперед и консолидированный бюджет 2030 года превысит 600 миллиардов рублей", — поделился собеседник.

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