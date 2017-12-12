В Италии сообщили, когда могут возобновиться поставки российского газа

РИМ, 12 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Поставки российского природного газа из Австрии в Италию временно приостановлены в связи с инцидентом на газораспределительной станции Баумгартен в Австрии, но, возможно, они будут возобновлены уже во вторник, заявил РИА Новости представитель итальянской газовой компании Snam.

Во вторник утром на территории газового хаба в австрийском Баумгартене произошел взрыв, погиб один и ранены 18 человек. Работа газового хаба полностью остановлена. Газовый регулятор Австрии E-Control сообщил о прекращении транзитных поставок газа в направлении Италии, Словении и Венгрии. По словам представителя Snam, инцидент произошел на участке газотранспортной сети в Австрии, которым управляет оператор Gas Connect.

"Импортные поставки российского газа временно приостановлены. По имеющейся у нас в настоящий момент информации, поставки могут быть возобновлены уже в течение сегодняшнего дня, если подтвердятся первоначальные сообщения об отсутствии серьезного ущерба газотранспортной инфраструктуре", — отметил он.

Представитель Snam указал, что энергобезопасность страны обеспечивается запасами газа, которые имеются в хранилищах Snam. Он также отметил, что в соответствии с действующей в Италии процедурой министерство экономического развития объявило в связи с прекращением поставок газа режим чрезвычайного положения.

Центрально-европейский газовый хаб, расположенный в австрийском местечке Баумгартен на границе со Словакией, — международная площадка для торговли газом, входит в тройку крупнейших газораспределительных центров в Европе. Через газовую станцию Баумгартен проходит около трети всех поставок российского газа в Западную Европу.

Итальянская компания Snam занимается строительством и комплексным управлением объектов газотранспортной инфраструктуры, а также транспортировкой, хранением, регазификацией и реализацией газа.