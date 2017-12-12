Шохин рассказал, что предлагал Сечина на должность бизнес-омбудсмена

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что когда впервые обсуждались кандидатуры на пост бизнес-омбудсмена, предлагал Игоря Сечина, но это было воспринято как шутка.

"В свое время, когда первый раз решался вопрос, кого в уполномоченные по защите прав предпринимателей выдвинуть, я неожиданно предложил Игоря Ивановича Сечина выдвинуть. Надо мной смеялись. А нам надо человека, который ассоциирует себя с этой темой", — сказал Шохин журналистам.

"Поскольку такие люди, как Чубайс, Сечин, они если чем-то занимаются, то занимаются всерьез. Вот нам надо перетащить из государственного лагеря такого сильного бюрократа, как Игорь Иванович Сечин. Но восприняли, что я в порядке шутки это сделал", — сказал Шохин.

Институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей окончательно был создан после президентских выборов 2012 года. Этот пост занял Борис Титов, в июне он был переназначен на новый срок. Сечин до прихода в мае 2012 года на должность главы "Роснефти" был вице-премьером РФ, а ранее — заместителем руководителя администрации президента.