Госдума в феврале начнет обсуждать вопросы регулирования криптовалют

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку в феврале приступит к обсуждению законодательных инициатив в сфере криптовалют, заявил глава комитета Анатолий Аксаков.

"Сейчас собираем все позиции, и 1 февраля — дедлайн, когда мы будем переходить к практическому обсуждению законодательных инициатив, которые готовит и экспертное сообщество (первый вариант мы получили, надеюсь, еще будут), и Минфин, и ЦБ", — сказал он в ходе совещания по определению правового статуса криптовалют и их законодательного регулирования.

"Есть два направления работы. С одной стороны, надо понять природу этого явления. Здесь очень важны дискуссии специалистов ученого мира, экспертов, практиков… Вторая задача — очень практичная: президент обозначил сроки — к 1 июля следующего года мы должны подготовить и принять законодательство", — добавил Аксаков.